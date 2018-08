Ikke grønnmal de røde støysonene

I et innlegg 7. august skriver Hanna Marcussen, Oslos byutviklingsbyråd: «La meg aller først understreke at dette byrådet ikke kommer til å tillate at det bygges boliger i Oslo som det er helseskadelig for folk å bo. Vi har heller ikke tillatt noen slike boliger etter at vi tok over i 2015.»

Vi er glade for at Marcussen og resten av byrådet nå kommer Rødt i møte. At byrådet ikke ønsker å bygge boliger i helseskadelige områder er nye takter, som vi ønsker velkommen. Derimot setter vi mindre pris på den grønnmalende historieskrivingen.

I 2016 søkte det sittende byrådet statsråd Sanner (H) om å få lov til å avvike fra støyreglene når nye boliger skal bygges i Oslo, dette ble innvilget. Dette er en politikk Rødt var og er mot, støy er helseskadelig.

I følge Verdens helseorganisasjon bør utendørs støynivå om natten ikke overstige 40 desibel. Et gjennomsnittlig støynivå på 55 desibel anses som for høyt ifølge Folkehelseinstituttet. Støy skaper økt risiko for hjerte- og karsykdommer, og dårlig søvn på grunn av støy øker faren for ulykker. Det er liten tvil om at det å bo i områder med høyt støynivå ikke er så bra for helsa. Og det stemmer ikke at det ikke har blitt gitt tillatelse til boliger og støyende områder de siste årene, la oss gi et eksempel:

I mars 2017 behandlet Oslo bystyre ei sak om boligbygging i Arnljot Gellines vei 35 i Svartdalen. Mesteparten av boligfasaden blir liggende i rød støysone (jernbanen passerer like ved) og den såkalte «stille siden» i oransje støysone. Da saka var til behandling var det godt kjent at boligene skulle bygges i et område med støynivå over gjeldende grenseverdier. Det vil bli 58 desibel i de «stille» sonene og støyrapporten påpekte at det skal være «svært høye støynivå mot jernbanen». De ferdige boligene i Arnljot Gellines vei 35 vil ha et helseskadelig støynivå.

Men det betydde lite for byrådet og for mesteparten av Oslo bystyre. De skal vel ikke sove der selv. Det var kun Rødt som stemte mot disse støyutsatte boligene. Dette er heller ikke det eneste boligprosjektet i denne perioden hvor byråd og bystyreflertall har stemt for boliger i rød støysone.

Da byrådets utkast til ny kommuneplan var ute på høring skrev Rødt Oslo en uttalelse hvor vi blant annet mente at: «Kommuneplanen bør være tydelig på at hensynet til folkehelsen går fremst og at det ikke skal bygges boliger i støyutsatte områder.» Vi slo også fast at det ikke skal bygges boliger i rød støysone og at boliger ikke kan ha «stille side» i oransje sone.

Byrådet kommer oss tydeligvis i møte på dette. I kommuneplanen skriver de nå at det ikke skal ferdigstilles boliger med soverom i rød støysone. Om ikke godt nok, er det i alle fall en forbedring sammenlignet med dagens praksis eller med høringsutkastet. Vi kan bare ønske velkommen etter, og ser gjerne at den endelige kommuneplanen blir enda tydeligere når det gjelder støy.

Utbyggere vil alltid forsøke å øke profitten, enten gjennom å bygge luksusboliger eller ved å knipe inn på kvaliteten. De med mest penger har råd til å kjøpe boliger med høyere kvalitet og i områder med lite støy og luftforurensing. Hvis politikerne ikke setter grenser, er det de med minst penger og barna deres som betaler regninga med sin egen helse. Strenge kvalitetskrav til boliger handler om solidaritet. Byrådet må velge om de skal være solidariske med utbyggerne eller innbyggerne.

Innlegget er skrevet sammen med Siavash Mobasheri, leder i Rødt Oslo