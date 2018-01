Hauglis #metoo

Før «metoo» ble et begrep, var det skøyteløperen Maren Haugli som frontet maktmisbruket i idretten for drøyt åtte år siden. Nå kan det komme et skred av episoder i idretten.

Maren Haugli opplevde seg sextrakassert av skøytetreneren Peter Mueller på en landslagssamling i Berlin i november 2009. Haugli sa fra til sine overordnede og Mueller ble avsatt som norsk landslagstrener to måneder før OL i Vancouver, som var Hauglis store mål. Det skapte mye rabalder og også Maren Hauglis motiver ble mistenkeliggjort. Reaksjonene var annerledes enn det vi ser varslere blir møtt med i dag. I Norges idrettsforbund sitter rådgiver Håvard Øvregård og sier rett ut: «Situasjonen er mye verre enn folk flest tror. Alle som vil varsle, kan ringe meg», sa han i NRKs Debatten torsdag kveld. Det var en viktig beskjed å gi. Usikre utøvere fikk faktisk et navn å forholde seg til, uavhengig av den klubben utøverne tilhører. Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter! Det er antakelig ingen arenaer der maktforholdet mellom voksen trener og ung utøver er mer synlig enn i idretten. I denne sektoren er presset ekstra tydelig. Treneren tar ut laget, treneren vurderer utøverne. Treneren har veldig synlig makt over utøvere i svært ung alder. I all trenerutdanning skal dette bevisstgjøres. I teorien. I praksis kan det være ganske annerledes. Nå har både fotballen og håndballen sine saker og de er enda flere i individuelle idretter. Men de holdes skjult. Belastningen ved å fortelle har vært for stor. Dette endrer seg nå. Heldigvis. Det er idrettskarrierer som er avsluttet for tidlig på grunn av treneres maktmisbruk. På flere nivåer. Maren Haugli opplevde en konkret episode i andres påhør som var så alvorlig at hun måtte ta det videre. Der og da var ikke alle enige om det. Det hadde de vært i dag. Verden går framover.

