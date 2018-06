Fotball-VM var ikke for Afrika. Ikke denne gangen heller.

Da det lange løpet startet mot VM i Russland var det 53 afrikanske nasjoner på startstreken i den interne kvalifiseringen høsten 2015. Men FIFA har bestemt at kun fem land fikk kvalifisere seg til sluttspillet. Til sammenligning har Europa med 13 land.

Antall nasjoner i UEFA (det europeiske fotballforbundet) er færre. Afrika har flere stater enn noe annet kontinent, med sine 48 kontinentale stater og seks øystater. De fem som kom seg gjennom nåløyet (Egypt, Marokko, Nigeria, Senegal og Tunisia) hadde hver for seg store drømmer foran mesterskapet.

Det er jo grunn til å føle mest med supporterne til Senegal. De var fargerikt tilstede i Russland og på bildet er tusener stablet opp på et torg i Dakar for å følge den avgjørende kampen i gruppespillet. Laget røk ut med minst mulig margin og man måtte altså ty til en regel man ellers bare bruker i breddefotballen. Senegal røk ut på flere gule kort enn Japan. Men dette regelverket har vært klart hele tida.

Man kan også skylde på ny teknologi. Senegal fikk staffespark som inntil dette VM ville blitt dømt da landets store fotballidol og Liverpool-spiller Sadio Mané ble spilt gjennom og gikk over ende. Men det beryktede VAR-studioet grep inn og ba dommeren Milorad Mazic revurdere beslutningen. Han ombestemte seg. Avgjørelsen ble riktig. Men det tok fra Senegal den kanskje avgjørende muligheten for avansement.

Når cupspillet starter lørdag ettermiddag er det ti lag fra Europa, fire fra Sør-Amerika, ett fra Asia og ett fra Concacaf igjen i mesterskapet. Ingen fra Afrika. Og for fotballens mangfold er det synd. For åtte år siden gikk VM i Sør-Afrika og noe av tanken bak tildelingen var å heve det afrikanske kontinentet. Så vet vi selvsagt at verdensdelen har helt andre utfordringer enn Europa. Utenfor fotballarenaene.

For det er den sportslige og kommersielle kjøttvekta som slår ut. Afrika har fremragende enkeltspillere, men færre gode lag. Mohamed Salah kunne ikke løfte Egypt alene. Marokko tapte ikke bare kampen om avansement, de tapte kampen om å få arrangere VM i 2026 også. VM i Russland har vært et brutalt slag for afrikansk fotball.

Men europeiske klubber vil fortsatt hente de beste spillerne deres, de som kvalifiserer seg inn i en spinnvill luksuriøs tilværelse sammenlignet med den fattigdommen mange av dem kommer fra.

Det var tårer på torget i Dakar. Nå er det tilbake til drømmene.