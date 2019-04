El-sykling reduserer helseeffekten

Helseeffekten av sykling er en viktig begrunnelse fra det offentlige bak tilrettelegging for sykling i stor skala.

Befolkningen skal for eksempel oppmuntres til å sykle til jobben for å få mosjon og derigjennom få bedre helse, noe som i siste instans vil gi mindre belastninger for helsevesenet og færre sykemeldinger.

Ved bruk av tradisjonelle tråsykler må syklistene benytte egne krefter til å drive sykkelen fremover, til jobb eller en øl med venner i byen.

Men med elsykkel blir denne helseeffekten betraktelig redusert.

Poenget ved elsykkelen er jo nettopp at man ikke skal bruke mye krefter, men likevel komme seg frem dit man skal – uten å bli svett.

Slik sett er en av de viktigste pillarene for storstilt offentlig sykkelsating nå i ferd med å smuldre bort.

Obligatoriske dusjer på alle arbeidsplasser synes heller ikke å være like nødvendig som før.





Pål H. Christiansen

Talsmann for Syklistaksjon 2019 og tidligere medlem av Syklistens Landsforening.