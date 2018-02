Det var «Kupper'n» som fastslo at sølv er nederlag. Emil Hegle Svendsen er helt enig

Hva vil vi huske Emil Hegle Svendsen for? Fredag tok han avskjed med olympiske leker. Det ble ingen lek. Det imponerende er at han lot seg sette i den samme situasjon som i OL for fire år siden.

For å ta repetisjonen: Emil Hegle Svendsen ut på siste etappe i Sotsji-OL i klar ledelse. På siste stående skyting sviktet det. Og bomskuddene sendte Norge utenfor medaljeplass.

Han har selv karakterisert det som sitt største mareritt på en idrettsarena. Hva hvis det samme skulle skje i år? - Jeg tar jobben, sa Emil.

Og resten fikk vi se. I den historiske duellen mot Sverige sprakk Emil på siste stående. Emil Hegle Svendsen vant ikke sølvet slik mange kan gjøre. Han tapte gullet. Skulder mot skulder. Så enkelt og så brutalt er dette spillet. Det vet ikke minst han. Men han tok gårsdagens nederlag atskillig bedre enn for fire år siden. Denne gang ble det tross alt medalje.

Så derfor går han ut med sine imponerende åtte OL-medaljer, men blir klistret til to dramatiske stafettap. Det positive er at Emil tåler det.

Men skiskytterne reiser faktisk hjem fra Pyeongchang med et lite taperstempel. Så bortskjemte er vi blitt. Sverige ble skiskytingens sensasjon. Noe begrunnes i deres grundige skytetrening i sterk vind. Ingen har brukt mer tid på skytebanen i Sør-Korea enn dem. Norge ignorerte problemet.

Men for alle nordmenn som har vinterleker som et av mange høydepunkter er det bare å takke Emil Hegle Svendsen for bidraget. Han har gitt oss skiskyting på det beste og det verste. Og han står altså igjen med fire OL-gull etter fangsten i Vancouver og Sotsji. Typer som han er det ikke så mange av.

Og han blir den rake kontrasten til vår andre sølvvinner fra i går, Håvard Holmefjord Lorentzen. Han har sin olympiske karriere foran, ikke bak seg. Vinnerskallen hans tilsa også at gårsdagens sølv var et nederlag når differansen er fire hundredeler. Men da han minnet seg selv om at han vant 500-gullet med ett hundredels margin, er det bare bukke og takke. Holmefjord Lorentzen er en av denne sportsvinterens største sensasjoner. Og er frontfiguren i en tradisjonsrik sport som har reist seg fra ruinene.

Lørdag og søndag morgen kan det bli mer sølv. Femmila for menn og tremila for kvinner blir frokostshowet denne helgen. Med kroning av en helt spesiell utøver søndag når Marit Bjørgen tar OL-farvel.

PS. «Kupper´n» var norsk skøytehelt på 60-tallet.