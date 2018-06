Det er så få som snakker om Island her. Kan de ikke sjokkere en gang til?

MOSKVA (Dagsavisen): Når man ser den moderne Spartak stadion i Russlands hovedstad og det voldsomme formatet dette VM er rammet inn av, er ikke Island det første vi tenker på. Men nå er de her. Akkurat her. Og skal debutere i VM.

Akkurat som de debuterte i EM for to år siden. Men dette er et knepp opp. Og det er kanskje motstanderen også.

For to år siden handlet det om Portugal og Cristiano Ronaldo i premieren. Det var starten på Islands eventyrlige uker i Frankrike etter at de sjokkerte med å klare 1-1 mot en pottesur Ronaldo.

Da passer det formatet at motstanderen i ettermiddag heter Argentina og Lionel Messi. Får vi en 1-1-kamp igjen?

En annen parallell: Islands siste treningskamp foran EM var 2-3-tap for Norge. For to uker siden gjentok de det resultatet mot samme land. Etter det spilte de 2-2 mot Ghana og laget er uten seier på de fire siste kampene med sitt aldrende mannskap. Er dette over før det begynner?

Det så ikke slik ut da Island hadde sin siste trening på den glovarme kamparenaen i går. Birkir Bjarnason, mannen som scoret i den historiske kampen mot Portugal, måtte stå over de første treningene her etter skaden han pådro seg mot Ghana. Andre nøkkelspillere har også vært skadet. Men spiller det noen rolle?

Tannlegen fra Vestmannaeyar, Heimir Hallgrimsson, som har ansvaret for denne gjengen, sa det kanskje presist tidligere i uka: «Alle tror Island har gjort sitt. Det er flott. Men slik har vi aldri tenkt».

Nettopp deres klokkertro på egen styrke er det som ligger i bunn for dette kollektivet. De viste det gjennom hele VM-kvalifiseringen der Kroatia og Nederland havnet bak dem, Island var gruppevinner en runde før slutt. Kroatia er også i Islands pulje her. Tror de også at Island har gjort sitt?

Da vi snakket med Islands daværende trener, Lars Lagerbäck om Island for noen uker siden, var det den mentale styrken han pekte på. «Island kan jo aldri spille som Spania. De kan spille som Island», sa han.

Island kan ikke spille som Argentina heller. Men de kan stoppe dem. Og sjokkere dem. Lionel Messi har gått seg fast før. I Brasil for fire år siden måtte han kjempe lenge for å få inn sitt avgjørende mål i åpningskampen mot Bosnia.

Island er tidenes minste land som spiller i fotball-VM. Men det har altså aldri vært størrelsen det kommer an på.