Det er lov å elske fotballen. Og mislike rammene. Fotball-VM i spagaten.

Det er tid for å gå i spagaten, alle vi som er interessert i fotball og internasjonal politikk samtidig. Mens raseriet mot FIFA og måten Russland fikk VM på, og byggeskandalene underveis, vet vi hva som skjer om få dager. Fotballen får overtaket.

Dette vet også Vladimir Putin og russerne, og de kan trumfe med imponerende billettsalg også til nasjoner som ikke deltar i VM. Det er solgt over 80.000 billetter til USA og 40.000 til Kina, selv om de ikke har landslag i VM. For mange er fotball-VM en kollektiv fest hvert fjerde år som de ikke vil gå glipp av. Uansett politisk og sosial ramme. Om fire år skal altså dette gjentas i Qatar.

Russlands plan er å gjøre det samme som alle arrangører før dem: Å pynte VM-byene og arenaene i FIFAs dekorasjoner og la fotballen som vises gjøre resten. Det har vist seg ganske effektivt. Den største utfordringen er å holde styr på egne supportere, men sikkertsoppbudet blir antakelig hinsides alle tidligere VM.

Kollisjonen mellom sport og virkelighet fikk jeg første gang se da jeg fulgte Danmark i VM i Mexico i 1986. De skulle spille den første kampen i Nezahualcoyotl, den gang en del av det mørklagte slumområdet i Mexico by. Det var asfaltert en motorvei inn til stadion der alle involverte ble busset. Langs ferden var det satt opp murer så vi ikke skulle se den lutfattige virkeligheten.

Det ble selvsagt beskrevet verden rundt, men danskenes minner handler om Preben Elkjær, Michael Laudrup og dansk dynamitt.

Nå befinner Danmark og Åge Hareide seg i badebyen Anapa ved Svartehavet på et svært bekostet anlegg, spesialsydd for VM-forberedelser. For slik er det med arrangementer av denne størrelsen i slike land; Prislappen er nærmest hinsides. Åge Hareide bruker ikke energi på det, han har ett oppdrag: Å forberede og lede Danmark til lørdagens første kamp mot Peru. Den kampen spilles i Saransk, 1178 kilometer unna bostedet. Et eksempel på logistikken i dette mesterskapet.

Akkurat nå har beryktede FIFA sin kongress i Moskva der de kanskje i dag utpeker arrangør for 2026. Et drama i seg sjøl. I morgen begynner fotballen og mange går over til å diskutere 4-3-3, høyt press, Neymar og hvilket lag som blir VMs overraskelse. Det er 32 av dem her. Av alle åpningskamper vi kan huske kan vel ingen overgå Russland – Saudi-Arabia i politisk kontekst. Alt er jo feil med denne kampen. Med andre ord: VM kan begynne.