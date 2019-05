Bomprotestpartiet FNB – et parti også for syklister?

Syklistaksjon 2019 representerer det store flertallet av syklister, nemlig de alminnelige og moderate syklister fra hele det politiske meningsspekteret, fra venstre til høyre i politikken, som også kjører bil, tar buss, trikk og tog og er fotgjengere.

Det vi har til felles er at vi som syklister ikke har noe ønske om å fortrenge verken fotgjengere, bevegelseshemmede eller bilister ytterligere fra bybildet, men heller reversere prosesser og igjen skape liv og tilgjengelighet for alle i byen.

Vi støtter ikke et spesielt parti, men samarbeider med partier som vektlegger våre synspunkter.

Programmet til FNB i Oslo, som nå er tilgjengelig på deres nettside, er bredt og dekker de fleste viktige lokalpolitiske områder, fra helse og omsorg til skole og barnehage. Men det er ikke noen tvil om at det er kampen mot bompenger som er deres aller viktigste sak.

Et av hovedsynspunktene til FNB er at det er en grunnleggende feil ved bompenger, som del av byvekstavtaler som Oslopakke 3, at de skal finansiere tiltak som ikke kommer bilistene selv til gode.

En stor bit av bompengene som tas inn i og rundt Oslo brukes i dag på sykkeltiltak. Minst 13,5 milliarder er planlagt brukt på sykkel i årene som kommer.

Som Syklistaksjon 2019 har påpekt mange ganger er dette helt urimelig og på grensen til uetisk.

Vi syklister bør ikke få finansiert tiltak vi skal nyte godt av gjennom bilister som er avhengig av å kjøre bil for å få livet å fungere. Vårt synspunkt er at dette må vi enten bidra til selv gjennom omfattende avgifter på sykling, eller så må bommene rives og alt av infrastruktur ordnes via skatteseddelen.

Under punktet Kommunal administrasjon i programmet fra FNB Oslo står følgende:

«Bilfritt byliv er til hinder for en levende og tilgjengelig by. Prosjektet ”Bilfritt byliv” stanses.»

Dette lyder som søt musikk i våre ører. Bilfritt byliv er noe vi verken trenger eller vil ha, mener Syklistaksjon 2019.

Videre i samme punkt:

«I de senere år har innbyggerne opplevd at det er bygget sykkelfelt og -veier for millioner og at nabolag er endret uten at det er tatt hensyn til nærmiljøet. Byrådet har utvist en iver til å gjennomføre uten å inkludere beboerne før endelig beslutning blir fattet. En slik saksbehandling skal ikke få skje, og de saker der dette er gjort skal gjennomgås og om nødvendig reverseres.»

Dette er vi i Syklistaksjon 2019 enige i. Det er også grunn til å påpeke at en sykkelmafia jobber knallhardt for å få igjennom lokale tiltak i byen, noe som krever desto mer oppmerksom lytting fra byrådets side til signaler fra vanlige beboere som lett blir overkjørt fra flere hold i lokalpolitiske prosesser som dette.

Andre punkter i programmet vi biter oss merke i er:

«Sykkelveier bør kun etableres der det er tilstrekkelig trafikkgrunnlag.»

Dette er jo en selvfølgelighet for de aller fleste. Det er ikke slik at folk begynner å sykle fordi det er blitt en ny stripe rød asfalt et sted. Det ligner mer på trylling og trolldom enn virkelighet.

«Rødmalte sykkelfelt som i liten grad benyttes kan tilbakeføres til parkeringsareal til glede for beboerne i området.»

Her vil vi konkret nevne Elisenbergveien som et eksempel. Nedre del mot Bygdøy Allé forbi Vinmonopolet bør snarest åpnes for parkering for lokalbefolkningen og kunder som trenger bil for å handle sine polvarer.

«Den etablerte standard for sykkelveier skrinlegges. En fornuftig og kosteffektiv løsning er tilstrekkelig.»

Her manes til en ansvarlig holdning der man gjør det som behøves, verken mer eller mindre. Dette er en holdning som ligger nær det mange av oss i Syklistaksjon 2019 står for.

Pål H. Christiansen

Talsmann for Syklistaksjon 2019 og tidligere medlem av Syklistens Landsforening.