Bolig er ikke en hvilken som helst vare

Skal Oslo ha boliger for alle trengs både ikke-kommersielle boliger, tiltak mot boligspekulasjon og en opprydning innen kommunens egne bygårder.

Oslos byråd er forsiktig i gang med en nyorientering. Høyresidas politikk med å ta ut et stort utbytte fra kommunale bygårder endres og en langsom rehabilitering er i gang. Leieboerforeningen får kommunal støtte til arbeidet med å etablere gårdsstyrer slik at folk kan ta vare på seg sjøl sammen med andre. Økt leietid for de med varig behov for kommunal bolig bidrar til et mer stabilt bomiljø og at unger stadig slipper å bytte skole. Men hvorfor ikke fjerne utbytte helt, øke rehabiliterings- og fornyelsestakten og innføre en leiepris som tar utgangspunkt i reelle kostnader framfor såkalt gjengs leie?

Salget av Hagegata 31 synliggjør boligspekulasjon via «hybelfisering» og at en naiv tro på markedskreftene gjør vondt verre. En måte å regulere dette på er å la de som leier bli eier. Dette utredes av kommunen. Minst to forhold må ivaretas. Det ene er å utvikle ordninger som gjør at beboere får råd til å bruke forkjøpsretten. Det andre er at nye boligeiere ikke kan bruke kommunale gårder til selv å bli spekulanter. Slike må boliger bli ikke-kommersielle ved at et videresalg ikke skjer til markedspris, men til innkjøpspris pluss kompensasjon for vedlikeholdsutgifter og med prisjustering etter konsumprisindeksen. For å unngå penger under bordet forutsetter dette borettslag og kontrollert omsetning.

Nesten 80 prosent eier sin egen bolig. Dette vil fortsatt være den normale boformen. Men erfaring fra andre europeiske storbyer viser at økende boligpriser fortrenger arbeidsfolk fra byene og til forsteder lenger unna. Boliger for alle krever at det utvikles ikke-kommersielle boliger i Oslo til flere enn bare de med særskilt behov for kommunal støtte. Utbyggingsavtaler og tomtepriser er viktige kommunale virkemidler. Bystyret har vedtatt at ved fortetting «i regi av private utbyggere skal det være en høy andel ikke-kommersielle boliger og leieboliger uten profitt». Det er bra. Når iverksettes vedtaket? LO i Oslo ønsker velkommen en debatt om virkemidler for en ny boligpolitikk.