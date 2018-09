Beste av hele bøtteballetten

Årsaken til denne karakteristikken av Leeds United er ikke usportslig opptreden, grisespill eller finansielt snusk. Leeds brakte fotballen i vanry forrige helg – ifølge Millwall-manager Neil Harris, da Leeds-spillerne jublet hemningsløst over målet de fikk mot det hardtspillende laget hans på The Den i kampens 89. minutt. Millwall og Leeds har utviklet en egen form for derby-rivalisering etter at lagene møttes som de to store i League One for noen år siden. Stemningen før sesongens første møte sist lørdag var like amper som før, godt hjulpet av eks-Leeds-spiss Steve Morison (som umulig kan ha likt seg i Whites-drakt), som før kampen uttalte at han skulle ta på seg Zlatan-undisen sin og knuse gamleklubben. Han scora ikke det grann, og må nå tåle tilnavnet Zlatan i Yorkshirepressen. Millwall holdt likevel på å vinne matchen, og det kan være det forsmedelige tapet av to viktige poeng som fikk Millwall-bossen til å stemple Leeds-spillerne som er en fornærmelse mot fotballen. Leeds-spillerne valgte å feire målet elleveilt med egen benk og med den alltid bortekampreisende horden av Whites-fans. De jublet som om målet sikret direkte opprykk og Champions League-pokal på en gang, en triumfering som er blitt en del av fotballen, og garantert er ment å bringe motspillerne ut av fatning.

Samtidig har Leeds United mye å glede seg over i høst. Klubben er ligaleder og eneste ubeseirede lag i Championship. Medgangen skyldes den nye treneren Marcelo Bielsa, en genierklært eksentriker med sans for superoffensiv fotball. Ingen trodde han skulle bli neste Leeds-trener da ryktene begynte å gå i juni. Etter en sterk borteseier mot Derby i august fikk han status som klubbens frelser blant supporterne. Selv avfeier han alt snakk om Premier League.

Det tok ikke lang tid før Bielsa markerte seg i engelsk fotball. Sittende på en blå bøtte. Fra denne bøtta følger han kampene så nær banen som mulig, men den praktiske funksjonen har gått engelsk presse og fansen forbi: «Bielsas bøtte» har blitt like berømt som treneren selv, fått egne kontoer i sosiale medier og tilbud fra sponsorer. Leeds-treneren selv skjønner ikke greia. Han er bare opptatt av neste match. Med tre poengs forsprang på rivalene før helgas runde, kan det være at Leeds United fortsatt leder an i den intense bøtteballetten engelsk førstedivisjonsfotball er denne sesongen også.