Den neste kampen er den viktigste, sies det. Men for Mourinho er den kanskje enda viktigere enn som så. Ligaen i England har Manchester City allerede fikset og de er rett og slett helt overlegne i Premier League. De er videre i Champions League hvor de møter Liverpool i kvartfinalen, har en pokal allerede og kan sågar avgjøre hele ligaen mot erkerival Manchester United. Det ser lyst ut for Pep og hans menn.

I Liverpool er en kvartfinale i Champions League en vitamininnsprøyting. Ikke bare det; fansen er bare en kort tur unna bortekampen mot City. manager Jürgen Klopp virker å ha fått kontroll på klubben og laget presterer, kanskje ikke alltid, men stadig oftere på det aller øverste nivå. De møter Watford denne runden og tre poeng vil stramme til kampen om topp fire. det er bar fem poeng opp til andre plassen der Manchester United ligger. De spiller kvartfinale i FA-cupen lørdag kveld. Motstander Brighton er kanskje ikke den aller vanskeligste motstanderen. Andreplass i ligaen kan redde Mourinhos United-karriere, men seier i FA-cupen henger fortsatt høyt i England. Dermed kan rett og slett matchen mot Brighton bli vinn eller forsvinn for manageren som er ansatt for å bringe United tilbake til toppen, kjedelig fotball eller ei.

I Chelsea er det uro rundt klubben som omgivelsene alltid venter skal kjempe i toppen. Seriegullet er for lengst borte og det er ikke lenger noe tokt i Europa for London-klubben. Dermed kan FA-cupen bli redningen for manager Conte. De spiller kvartfinale mot Leicester søndag.

Tottenham skulle ta enda et steg i år, men det har kladdet litt og Wembley har ikke akkurat vært noe fort. FA-cupen lan bli redningen, men Tottenham har ikke vunnet noe som helst siden 2008 da de gikk seirende ut av ligacupen. FA-cupen vant de sist i 1991, med Erik Thorstvedt i mål.

Så har vi Wenger da. Arsenal er nok en klubb med forventninger om å kjempe øverst på tabellen. Nå har de 48 poeng, 12 poeng bak fjerdeplass. Det spørs om ikke Europa League er fokuset for Wenger.

Det er så mye penger i engelsk fotball at det på sett og vis ødelegger litt. Med enorme ressurser fra TV-avtalen skapes det også forventninger i klubbene. Fansen er optimistiske og eierne investerer for å få klubben høyere opp på tabellen. Men disse forventningene har ingen rot i virkeligheten. Problemet er jo at det er kun en vinner. Dermed er det 19 andre klubber som ikke vinner ligaen. Og blant dem er det fire-fem managere som risikerer jobben om sesongen skulle gå uten en pokal.

Det er altfor mange klubber som sparker managere og det skaper igjen en desperat stemning i flere garderober. Cupene kan bli redningen for mang en manager, men få trenger en pokal mer enn Mourinho. I hvert fall om han skal ha jobben også neste sesong.