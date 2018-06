Å kvitte seg med Zlatan-spøkelset er Sveriges jobb nummer en

MOSKVA (Dagsavisen): Ja, selvsagt er han på plass og like selvfølgelig tar han fokus fra sine tidligere lagkamerater. Det irriterer Sveriges landslagssjef Janne Andersson så grenseløst at han ikke lenger svarer på spørsmål om svensk fotballs største navn.

For nå er det en gjeng gråstein, anført av Emil Forsberg, som må starte en ny tid. Men å kvitte seg med Zlatan-spøkelset tar tid. Når han ytrer seg om landslaget, handler det om Zverige. I løpet av våren har han kommet med følgende: «Å se på VM når ikke jeg er med, er bortkastet tid». «Jeg kunne spilt på landslaget hvis jeg ville». Og «Blir Sverige som lag bedre uten meg?» Som Aftonbladets Simon Bank skrev før helgen: «Nog. Det räcker nu, Zlatan».

Nå er Zlatans oppdrag å snakke i titler for å få oppmerksomhet for sitt oppdrag for VM-sponsor Visa og statusen hans i internasjonal fotball er forstatt skyhøy. Han lyttes til og siteres. For Sverige handler det om å komme seg videre og se mulighetene i eget lag.

Den jobben starter mot Sør-Korea i den usedvanlig vakre byen Nizjnij Novgorod der elvene Oka og Volga møtes, omlag 45 mil fra Moskva. For er du også av dem som sliter med å komme på navnet på svenske landslagsspillere?

Den svenske landslagssjefen er beskyldt for å være like grå som spillerne og slikt sett gli inn i bildet av et anonymt svensk lag som bare kan heve seg gjennom prestasjoner og nye stolte øyeblikk.

De kom seg til VM ved å score ett mål over to kamper mot Italia og i de tre siste treningskampene står de uten scoringer. Emil Forsberg har en vei å gå.

Islands bragd mot Argentina (1-1) og Danmarks heldige seier over Peru (1-0) har tent gløden i Reykjavik og København, men i liten grad utenfor. For det var jo Argentina og Peru som prøvde og prøvde. Den diskusjonen vet vi alt om i Norge.

Sverige kan bryte mønsteret ved å briljere mot Sør-Korea og hoste opp en målscorer som kan snakke om fremtiden, ikke fortida. For det skal ikke hete Zverige, uansett hvor mye Zlatan ønsker.

Da Argentina prøvde å bryte gjennom den islandske muren satt Diego Maradona med sigaren på ærestribunen og var like fortvilet som de argentinske supporterne. Det er den lidenskapen svenskene vil se fra Zlatan. Gjerne uten sigar.

Men skulle Sverige tape kan det komme nye ztikk fra Zlatan. Kjør, Sverige!