Denne runden spiller Everton mot Liverpool og Arsenal mot Southampton, mens Manchester City kan sikre seriegullet mot Manchester United. Det er tre lag som har viktigere ting fore enn serien denne uka. City og Liverpool kjemper begge om å gå videre i Champions League, mens Arsenal satser alt på Europa League. Og da hviles spillere i serien.

Riktignok leder Liverpool med 3–0 etter første match mot City på Anfield, men det er en kamp igjen og City har valset over lag med tre mål mange ganger før. Liverpool ligger godt an til topp fire denne sesongen. City vinner ligaen. Ja, de kan sågar vinne den med seier over United lørdag. Men for Pep er Champions League målet og seriegullet får de uansett.

Noen kamper er og blir viktigere enn andre. Liverpool- og Manchester-derbyene er på forhånd to høydepunkt i fotballkalenderen. Derfor er det en del fans som reagerer på eventuelle B-lag som måtte dukke opp på plenen. Men det er en fin-fin mulighet for andre spillere enn de som til vanlig spiller eller er mer eller mindre fast på laget.

Liverpools Salah, lagets kanskje viktigste spiller, er uansett usikker til matchen mot Everton. Han måtte av i møtet mot City onsdag. Men er en spiller de muligens hadde hvilt uansett.

United derimot, de bør og kan stille med sine beste mot byrivalene. Bare det at City kan ta seriegullet mot dem er som et dårlig mareritt. Den støyende naboen er sesongens desidert beste lag. Det svir. Det vil være et lite plaster på det åpne United-såret om Mourinhos menn kan utsette Citys gullfeiring, i hvert fall en runde.

Å hvile spillere er særs upopulært i England. Det er og blir serien som er det viktigste for en stor del av fansen. Men nå når både Liverpool og City i grunn har mindre på spill i seriekampene framover, er det naturlig å satse på Champions League-møtet.

Arsenal er i samme båt. De er utenfor topp fire, som vil gi plass i Champions League, men er på god vei videre i Europa League. I fjor var Wenger helt fra seg fordi vinneren av turneringen får en plass i Champions League. Mon tro hva han mener i år? Plutselig er det ikke den neste kampen som er den viktigste, men den etter det.

