Ønsker at Gharahkhani fortsetter

Kvinner i slåsskamp i barnebursdag
To kvinner havnet i slåsskamp i en barnebursdag på Leos Lekeland i Vågsbygd i Kristiansand onsdag ettermiddag.
– Det er ikke meldt om alvorlig personskade, men ambulansepersonell sjekker den ene parten. Flere barn skal ha vært vitner og opplevd dette som skremmende, skriver operasjonsleder Arve Johan Myklebust i Agder politidistrikt i politiloggen.
En politipatrulje har kontroll på situasjonen, skriver Myklebust.
Droneflyging i Solvær
Politiet fikk onsdag ettermiddag tips om droneflyging i Svolvær sentrum og fikk kontroll på personer som de knytter til flygingen.
– Politiet mottok tips fra publikum om droneflyging i Svolvær sentrum. Vi er på stedet og har kontroll på personer som kan knyttes til flyvingen, skriver operasjonsleder Morten Aleksander Sørensen i Nordland politidistrikt i politiloggen.
Flyplassen Svolvær lufthavn ligger på Helle, cirka 6 kilometer øst for Svolvær.
Bjørn Arild Gram blir Sps finanstopp
Tidligere forsvarsminister og Sp-nestleder Bjørn Arild Gram blir partiets finanspolitiske talsperson.
Dermed blir han sentral i budsjettforhandlingene på Stortinget i høst.
Partileder Trygve Slagsvold Vedum blir partiets parlamentariske leder, og Erling Sande og Geir Pollestad blir parlamentariske nestledere, opplyser partiet i en pressemelding onsdag ettermiddag.
100.000 ukrainere i Norge
Antallet ukrainere som har kommet til Norge, har nå passert 100.000, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI).
UDI har registrert 100.219 søknader om asyl og kollektivbeskyttelse fra ukrainske borgere, viser ferske tall som Aftenposten har fått.
Av disse har 96.540 søkt om kollektiv beskyttelse, mens 3679 har søkt om ordinært asyl, melder avisen.
Tidligere i uken opplyser direktoratet at det de siste ukene har vært en stor økning i ukrainere som kommer til Norge og søker beskyttelse.
For å møte behovet har UDI økt kapasiteten med 750 tilleggsplasser, derav 150 plasser umiddelbart.
Økningen skyldes både vanlige sesongvariasjoner, og at unge menn i alderen 18 til 22 år nå kan forlate Ukraina lovlig, skriver Aftenposten. Tidligere kom det rundt 100 menn i måneden i aldersgruppen 18 til 22 år, mens tallet for september er på over 700.
Ifølge avisen er det flere andre europeiske land som nå rapporterer at de opplever en økning av asylsøknader fra ukrainske menn i denne aldersgruppen.
Barneleger krever RS-vaksine
Mange små barn smittes av RS-virus hvert år, og flere av dem blir alvorlig syke. Nå krever Barnelegeforeningen at barn i Norge beskyttes mot lungeviruset.
Barnelegeforeningen, Helsesykepleierene NSF, Barnesykepleierne NSF og Norsk forening for allmennmedisin kommer med kravet i et åpent brev til helseminister Jan Christian Vestre (Ap), skriver VG.
Opptil 1000 små barn blir hvert år så syke av viruset at de må legges inn på sykehus. RS-virus er en forkortelse for respiratorisk syncytialvirus, som er et vanlig virus som kan føre til alvorlige luftveisinfeksjoner.
Danmark og Sverige beskytter allerede mot viruset. I Danmark får gravide vaksine mot viruset, mens i Sverige gis nyfødte barn antistoffer som beskytter mot viruset.
I brevet stiller foreningene spørsmål ved hvor mange tusen barn med RS-virus som skal legges inn før norske myndigheter handler.
– Det er på høy tid. Vestre står for Europas dårligste beskyttelse av den vanligste og mest alvorlige infeksjonen hos spedbarn, sier overlege Claus Klingenberg. Han er medlem av kvalitetsutvalget i Norsk Barnelegeforening.
Tidligere i høst svarte statssekretær Usman Ahmad Mushtaq i Helse- og omsorgsdepartementet at en utredning om forebyggende tiltak ville være klar i løpet av høsten.
– Det er viktig å ha et godt kunnskapsgrunnlag med utgangspunkt i norske forhold, sier Mushtaq til VG.
Malala til Norge
Aktivist og tidligere fredsprisvinner Malala Yousafzai kommer til Norge for å snakke om sin nye bok.
I forbindelse med bokslippet gjester hun scenen Cosmopolite i Oslo 8. desember. Billettsalget starter fredag, melder Live Nation.
«Finding My Way» lanseres 21. oktober, og er Malalas «rotete, ærlige og noen ganger smertefulle» memoarer om hennes vei videre, ifølge beskrivelsen på Instagram-kontoen hennes.
– Verden visste hvem jeg var, men ingen kjente meg egentlig.
For samtidig som hun var et internasjonalt forbilde, slet Malala utenfor rampelyset med å finne tilhørighet i en for henne ukjent verden. Ifølge bokomtalen minner hun leserne om at «ekte rollemodeller er ikke perfekte, de er menneskelige».
Boken følger etter «Jeg er Malala», som kom på norsk i 2014. Nå røper hun hvordan hun slet med å finne seg selv, ifølge People «når alle andre vil fortelle deg hvem du er», og hvordan hun omsider fant fred med sin egen fortid.
I 2012 var Malala en 15 år gammel skolejente, som bodde i den avsidesliggende Swat-dalen nær grensa til Afghanistan, der hun kjempet for retten til utdanning. Militante fra pakistansk Taliban tok seg inn i skolebussen hun var i og skjøt henne i hodet. Hun overlevde så vidt, og ble sendt til videre behandling i England, der hun bor nå.
To år senere mottok hun Nobels fredspris som den yngste mottaker noensinne. I årene etter studerte hun filosofi, politikk og økonomi ved Oxford-universitetet.
Malala Yousafzai er i dag utdannings- og menneskerettighetsaktivist, forfatter og filmprodusent.
Kvinne funnet død i elv
En kvinne i 60-årene døde etter å ha blitt funnet livløs i en elv i Porsgrunn onsdag morgen.
Politiet fikk melding om hendelsen klokka 7.32. Da nødetatene ankom, ble kvinnen fraktet til land. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde.
Avdøde er en voksen kvinne, og politiet har fått identifisert henne. De jobber med å finne ut av hva som har skjedd, og de søkte onsdag morgen i nærområdet, der de fant bilen hennes.
Kvinnen kobles ikke til noen saker med savnede personer og er sendt til obduksjon, opplyser politiet til Telemarksavisa.
Pårørende er ikke varslet. Det var tilfeldig forbipasserende som varslet politiet om hendelsen onsdag morgen.
Politiet behandler saken som et mistenkelig dødsfall.
Sju av ti vil ha strengere KI-regler
Flertallet av nordmenn svarer at det bør være strenge regler for bruk av kunstig intelligens, viser en undersøkelse fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).
Sju av ti er enige i at «det bør være strenge lover og regler for hvordan kunstig intelligens kan brukes av enkeltpersoner og selskaper», viser undersøkelsen gjort av Respons Analyse for Nkom.
Kun 8 prosent er uenig med flertallet.
– Undersøkelsen viser at nordmenn oppfatter KI som et kraftig verktøy, som kan være nyttig, men som også innebærer en risiko. Det er en tilbakemelding vi tar på alvor. Vi har ikke tenkt å overlate utviklingen til tech-gigantene alene, sier avdelingsdirektør Espen Slette i Nkom i en pressemelding.
Nkom har tilsynsansvar for praktiseringen av EU-regelverket «AI Act», eller KI-loven.
Undersøkelsen ble gjennomført fra 19. til 30. juni i år, og 1062 personer over 18 år deltok. Deltakerne ble bedt om å svare på en skala fra 1 til 5 hvor enige eller uenige de var i den omtalte påstanden.
Oktoberfest stengt etter bombetrussel
I München er ølfestivalen Oktoberfest innstilt resten av dagen etter eksplosjoner nord i byen og en bombetrussel.
Det opplyser tysk politi. Onsdag morgen var det flere eksplosjoner og skudd nord i byen, og én person ble funnet død, ifølge avisa Bild.
Ifølge politiet er det ikke lenger noen fare for allmennheten i området med eksplosjonene. Men det er også kommet en bombetrussel som skal undersøkes.
Oktoberfest begynte 20. september og skal vare fram til 5. oktober. Onsdag blir festivalen innstilt i alle fall fram til klokken 17.
Oppretter 100 beredskapsbutikker
Dagligvaregiganten Norgesgruppen oppretter minst 100 såkalte beredskapsbutikker. Butikkene skal kunne forsyne kunder med mat i krisetider.
Beredskapsbutikkene skal være spredt over hele landet, være utstyrt med viktige tørrvarer, hygieneprodukter og vann, samt ha gode parkeringsmuligheter, skriver Norgesgruppen i en pressemelding.
– Det er nødvendig å planlegge for de mest alvorlige scenarioene. Derfor har vi iverksatt arbeidet med å opprette minst 100 beredskapsbutikker, sier konsernsjef Runar Hollevik i pressemeldingen.
Ifølge dagligvarekjeden kommer vareutvalget i disse butikkene til å variere ut fra den aktuelle krisesituasjonen, og dersom forholdene ligger til rette for det, skal butikkene også tilby kjølte og fryste varer.
Norgesgruppen, en av Norges største aktører i dagligvarebransjen, eier blant annet kjedene Kiwi, Meny, Joker og Spar.
Ni døde i kraftig uvær i Ukraina
Ni personer er døde som følge av kraftig uvær og flom i den sørlige Odesa-regionen i Ukraina.
En av de døde er et barn, opplyser beredskapsmyndighetene onsdag.
På sju timer kom det nedbør tilsvarende to måneder med nedbør. Ingen dreneringssystem klarer å ta unna så mye, sier Odesa-ordfører Gennadij Trukhanov ifølge nyhetsbyrået AFP.
Trukhanov omtaler det som en utfordrende situasjon, men at den er under kontroll.
Flere hundre redningsarbeidere jobbet gjennom natten med å evakuere folk fra flomområdene, pumpe vann ut av bygninger og fjerne biler som sperret gater. Over 360 personer er evakuert så langt, ifølge redningstjenesten.
Det er meldt mer dårlig vær framover.
Bygger ned natur i rekordfart
Europeiske land bygger ned 1,5 milliarder kvadratmeter natur og matjord hvert år, viser en omfattende kartlegging fra NRK.
Det tilsvarer nesten 600 fotballbaner om dagen. Norge topper den lite ærerike listen over land som bygger ned mest natur per innbygger, ifølge NRK.
Tyrkia bygger ned mest totalt, nesten dobbelt så mye som nummer to på listen, Polen.
Kartleggingen er gjort av NRK sammen med ti europeiske mediehus og over 40 journalister og forskere. Undersøkelsen er basert på analyse av nesten 185.000 satellittbilder og 84 milliarder piksler fra 30 europeiske land mellom 2018 og 2023.
Tallene er 50 prosent høyere enn de offisielle anslagene fra Det europeiske miljøbyrået.
– Disse nye tallene er skremmende, sier Gunnar Austrheim, professor på NTNU og en av hovedforfatterne bak Det internasjonale naturpanelets rapport om Europa.
Austrheim forteller at europeisk natur var i dårlig forfatning allerede før disse utbyggingene. En av fire europeiske arter er truet av utryddelse, hovedsakelig som følge av intensiv nedbygging gjennom flere hundre år.
Til sammen bygger Europa ned nesten 50 kvadratmeter natur og matjord i sekundet. Boliger står for over 40 prosent av nedbyggingen. Også det grønne skiftet setter grå spor, med store solkraftverk og vindturbiner i urørt natur.
EU har som mål å stoppe all nedbygging innen 2050, men undersøkelsen viser at landene er langt bak skjema.
Eksplosjoner og skudd i München
Én mann er død etter eksplosjoner og skudd nord i München onsdag morgen, ifølge avisa Bild. Politiet sier det ikke lenger er noen fare for allmennheten.
Store politistyrker og brannfolk har rykket ut til åstedet i Lerchenauer Strasse. I tillegg til den døde personen har én person skuddskader, skriver Bild.
Opplysningene om de to personene er foreløpig ikke bekreftet av politiet. En talsperson for politiet sier det nå ikke er noen fare for allmennheten i bydelen.
69 døde i jordskjelv
Minst 69 mennesker mistet livet i tirsdagens kraftige jordskjelv sentralt på Filippinene, ifølge lokale myndigheter.
Minst 22 bygninger fikk skader eller kollapset som følge av skjelvet, opplyser den nasjonale beredskapsetaten i en oppdatering onsdag.
Jordskjelvet utenfor kysten av Filippinene tirsdag ble målt til 6,9 i styrke. Episenteret lå rundt 17 kilometer nordøst for Bogo, en kystby med rundt 90.000 innbyggere, i provinsen Cebu.
Mer enn 150 personer er skadet, ifølge lokale myndigheter. Nasjonale myndigheter jobber med å verifisere dødstallene og skadetallene, ifølge nyhetsbyrået Reuters.
Presset på sykehuset i Bogo er overveldende, ifølge sivilforsvaret.
Talsperson Ainjeliz de la Torre-Ogong sier Cebus guvernør Pam Baricuatro har gitt ordre om umiddelbar utdeling av nødhjelp, inkludert mat og medisiner. Hun sier provinsen South Cotabato planlegger å sende ekstra forsyninger til Cebu.
Skjelvet førte til at betongvegger på hus og en brannstasjon ble ødelagt, strømbrudd i byen og forårsaket dype sprekker i asfaltveier, ifølge brannkonstabel Rey Cañete.
Flere hundre forlot hjemmene sine i hui og hast da ristingen tiltok, skriver nyhetsbyrået AP. Også en steinkirke har fått ødeleggelser.
Det er ingen tsunamifare etter skjelvet. Flere etterskjelv er registrert.
Alzheimer-medisin godkjent
Legemiddelet Kisunla fra Eli Lilly, som har en viss bremsende effekt på alzheimer, har fått grønt lys fra EU-kommisjonen.
Den formelle godkjenningen kommer etter at EUs legemiddelbyrå EMA ga sin velsignelse i juli. Dermed kan selskapet nå begynne å selge medikamentet på det europeiske markedet.
Kisunla er det andre medikamentet i sitt slag som er godkjent i EU. Det inneholder et antistoff som delvis kan bremse utviklingen for pasienter som er i et tidlig stadium av sykdommen. Det er godkjent for behandling av pasienter med mild kognitiv svikt eller lett demens som følge av Alzheimers sykdom og som ikke har dobbelt av risikogenet ApoE4.
Fra før er Leqembi fra Bioarctic godkjent til bruk mot alzheimer.
USA: Føderal nedstenging
Da fristen for videre finansiering av det føderale statsapparatet i USA gikk ut ved midnatt, var det ikke funnet noen løsning. Nedstengingen er dermed i gang.
Et siste forsøk fra republikanerne om å komme fram til en budsjettavtale tirsdag kveld fikk ikke nok stemmer i Senatet. Dermed ga budsjettkontoret ved Det hvite hus ordre til føderale etater om å begynne å planlegge nedstengingen før fristen gikk ut ved midnatt lokal tid.
Det er ikke klart hvor store deler av de ulike etatenes virksomhet som kuttes eller reduseres til et minimum, men hundretusener av føderalt ansatte risikerer å bli permittert. Lønnsutbetalingene stanser, og bare helt livsviktig arbeid vil fortsette.
Før tirsdagens avstemning i Senatet truet president Donald Trump med nye kutt og oppsigelser i offentlig sektor dersom nedstengingen ble et faktum.
Visepresident J.D. Vance mener Demokratene må ta skylden for det som blir den 15. delvise nedstengingen siden 1981.
Advarer mot svindel med Karpe-billetter
Et titalls fans er svindlet for tusenvis av kroner i forsøk på å kjøpe «Karpe World»-billetter. Politiet har mottatt flere anmeldelser, melder TV 2 og VG.
– Det er tragisk, dritkjipt og surt, sier Samuel Haukås Solvorn (17) til VG.
Han ble svindlet for 6500 kroner da han forsøkte å kjøpe fem billetter til «Karpe World» gjennom Facebook-gruppen «Karpe». Etter at han hadde vipset pengene, ble han blokkert av selgeren, og billettene dukket aldri opp.
En annen fan ble svindlet for 3000 kroner på samme måte. Begge har anmeldt forholdet til politiet.
– Vi råder folk til å være svært forsiktige når man vurderer å kjøpe billetter eller andre varer fra privatpersoner man ikke kjenner, sier kommunikasjonsrådgiver Cato Gjertsen i Vipps til TV 2 , som omtalte saken først.
Billettene til Karpes tre konserter på Ekebergsletta i juli 2026 ble utsolgt på ni minutter. Etterspørselen har ført til at svindlere har utnyttet situasjonen.
– Vi synes det er utrolig trist – som alltid, skriver Karpe-manager Silje Larsen Borgan til VG. Hun påpeker at den eneste sikre måten å kjøpe billetter fra fremmede på er via tjenesten for videresalg hos Ticketmaster.
Zelenskyj: Kritisk ved atomkraftverk
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarer om at situasjonen ved det russiskokkuperte atomkraftverket i Zaporizjzja er kritisk.
– Situasjonen er kritisk. På grunn av russiske angrep har kraftverket vært avskåret fra strømforsyningen og strømnettet. Det forsynes med strøm fra dieselgeneratorer, sier Zelenskyj i sin daglige tale tirsdag.
Ifølge ham har kraftverket nå vært uten strømforsyning i sju dager på rad, og han advarer om risikoen for en ulykke.
– Det er russerne som hindrer reparasjonen av strømkablene til kraftverket og gjenopprettelsen av grunnleggende sikkerhet gjennom sine angrep. Og dette er en trussel mot absolutt alle, legger han til.
Oda tapte to milliarder kroner
Oda tapte to milliarder kroner i fjor, men matleveringsselskapet tror på overskudd allerede neste år, skriver E24.
– Det er et veldig stort tall, men jeg foretrekker å se fremover heller enn bakover. Og jeg mener vi er i en bedre posisjon nå enn noensinne, sier konsernsjef André Knüppel til E24.
Resultat før skatt endte på minus 2,05 milliarder svenske kroner, skriver avisen.
2024 ble et svært innholdsrikt år for dagligvareutfordreren. I februar fusjonerte Oda med svenske Mathem, og i mars ble gründer Karl Munthe-Kaas kastet som toppsjef. 150 ansatte ble sagt opp på forsommeren, og kort tid etter ble selskapet verdsatt til null kroner.
På høsten ble det åpnet rekonstruksjon i Mathem, som selskapet gikk ut av i sommer. Denne prosessen har bidratt stort til at hele Oda-konsernet har kuttet over en milliard kroner i faste kostnader, sier Knüppel.
– Cirka 600 millioner kroner av underskuddet er engangskostnader, sier finansdirektør Carl-Fredrik Iuell Bergan.
Oda i Norge økte inntektene med 13 prosent – fra 3,1 til 3,5 milliarder kroner. Siden oppstarten i 2014 har imidlertid Oda tapt over 1,6 milliarder kroner i Norge. Målsettingen er overskudd i Norge i år, lønnsomhet på konsernnivå i 2026 og i Sverige i 2027.
