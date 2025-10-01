Ønsker at Gharahkhani fortsetter

Arbeiderpartiet foreslår Masud Gharahkhani som stortingspresident for en ny periode og Lise Selnes som Stortingets 2. visepresident.

– Jeg er takknemlig for tilliten partiet har vist meg ved å foreslå meg som stortingspresident for en ny periode. Det å være stortingspresident er et stort privilegium og en oppgave jeg stortrives med. Jeg er motivert for å fortsette i denne rollen dersom Stortinget ønsker det, sier Gharahkhani.

Aps stortingsgruppe foreslo Gharahkhani og Selnes i de to posisjonene for perioden 2025–2029 i et møte onsdag.

(NTB)