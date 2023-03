Her leker ungdommene med livet

BODØ (Dagsavisen): Marie Ørnhaug var i barndomsgata på Mørkved i Bodø da hun så noen ungdommer som hang etter bussen med bare hendene.

– Jeg observerte dem et lite stykke, og tenkte jeg måtte få det på film. Det må videreformidles at ungdommene holder på sånn. Jeg tenkte at de sikkert hadde det kjempegøy også, men det kan være ganske farlig, sier hun, og forteller at de hadde hengt på bussen en stund før hun startet å filme.

– Samboeren min hadde sett dem tidligere på dagen også, så de hadde nok holdt på et par timer. De ble hvert fall observert tidligere på dagen, forklarer hun, og sier hun ikke har sett noe sånn siden hun selv var ungdom.

– Så jeg trodde det var en utdødd aktivitet. Det er nok artig for dem, helt til det går galt.

Avisa Nordland omtalte saken først.

– Livsfarlig

Driftsdirektør i Nordlandsbuss, som driver bussene i området, kaller stuntet livsfarlig.

– Jeg har forståelse for at det kan være enkel spenning i hverdagen for ungdommen, men samtidig er det ikke aktivitet som vi setter veldig pris på, sier han til Dagsavisen.

– Det kan bli store konsekvenser hvis det går galt. Mange situasjoner kan oppstå, og så har vi et arbeidsgiveransvar. Sjåførene blir satt i en umulig situasjon, sier han, og forteller at bak bussen er det total blindsone for sjåføren.

Han omtaler trafikken i området som typisk boligfelt-trafikk, med en 30-sone.

– Skal dere gjøre noe med dette nå?

– Vi gjør ikke noe sånn spesifikt opp mot dette, men hvis det viser seg å bli et problem må vi kanskje involvere Trygg Trafikk eller politiet, sier han.

– En ting er sikkert, det er farlig å henge etter et kjøretøy på den måten.

