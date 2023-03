− Isolasjon og sanksjoner er et dårlig virkemiddel for å endre menneskers situasjon i et land

KIRKENES (Dagsavisen): − Men sanksjonene er ikke et svar på det. Sanksjonene er svar på den brutale invasjonen som vi har sett. Vi kan ikke sitte rundt det samme bordet og late som at ingenting har skjedd. Det er viktig at det fikk konsekvenser, at det får konsekvenser, sa Huitfeldt under andre dag av Kirkeneskonferansen.

I går uttalte Pavel Andreev, i menneskerettighetsorganisasjonen Memorial, at isolasjon er en gavepakke til Putin.

Sanksjoner med dårlig effekt

Det viser seg også at sanksjonene ikke biter så sterkt på Russland som Vesten kanskje har håpet på. Russland har mange andre måter å skaffe seg varer på enn bare handel med Europa.

− Hvis man trodde at Russland kun var avhengig av handel med Europa, så har det aldri vært tilfellet. Det er teknologien som er det viktigste. Vi ønsker å isolere Russlands muligheter for å få tilgang til teknologi som de bruker i denne forferdelige krigen i Ukraina, sier Huitfeldt.

Hun viser da til for eksempel bilproduksjon, som blir vanskeligere. Man går ned på standarden som man normalt krever av bilprodusentene, forklarer hun. Det er ikke samme type bremser, ikke samme typer kollisjonsputer.

− Det høres ut som små ting, men det skyldes jo ganske enkelt at det er mangel på varer som man trenger i russisk produksjon, sier hun.

To kart

Konferansier Siri Lill Mannes ville også høre hvordan norsk utenrikstjeneste merker at Norge er blitt Europas viktigste leverandør av gass.

− Når jeg møter andre politikere, viser jeg dem to kart. Det ene er det arktiske kartet. Da snakker jeg om det som skjer her. Hvor nært vi bor Russland og hvordan samarbeidet har blitt endret som følge av invasjonen, og hvor nært vi egentlig bor et av verdens største atomarsenaler, sier Huitfeldt.

Krigsprofitør?

− Så har vi kartet over rørledninger. Det er et område som er like langt som fra Oslo til Bangkok. Jeg forteller hvordan vi tar vare på ledningene for Europas sikkerhet, sier Huitfeldt.

– Vi får av og til høre at vi er en krigsprofitør?

− Det er et begrep jeg tar avstand fra. Men at vi har privilegier når det gjelder energi og inntekt ifra olje og gass, betyr også at vi har et spesielt ansvar. Derfor har Norge og Stortinget forpliktet seg til å hjelpe Ukraina, sier hun.

