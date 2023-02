Kompisen druknet – nå er han selv dømt for fyllekjøring

Den fatale båtturen skjedde på Helgelandskysten en sommernatt i juni 2021. Det var tre personer om bord, to menn og en kvinne i 30- og 40-årene. 41-åringen som er dømt førte båten og hadde en promille på 1,95, ifølge dommen fra Salten og Lofoten tingrett.

Uten redningsvest

Ifølge dommen overtok 41-åringen styringen av båten fra mannen som druknet. 41-åringen og den kvinnelige passasjeren sto foran i båten mens den dømte førte denne. Den omkomne hadde da forflyttet seg helt bakerst i båten hvor han hadde satt seg ned. Etter kort tid oppdaget 41-åringen og kvinnen at vennen ikke lenger var ombord. Det var bare kvinnen som hadde redningsvest på og 41-åringen hadde ikke båtførerbevis.

Ikke straffskyld

41-åringen erkjente ikke straffskyld. Han forklarte at han husket svært lite av hendelsen. Han husker at han kjørt båten på dette tidspunktet, men bare da de forsøkte å finne vennen som hadde falt over bord. Derfor påberopte han seg nødrett. Mannen forklarte at han ikke husker at han førte båten før vennen havnet i vannet, og at han tror det var vennen som førte båten før for dette, ifølge dommen.

Vitner sier noe annet

De to vitnene i rettssaken forklarte noe helt annet, og retten fester mest lit til vitneforklaringene enn det den dømte forklarte. Dersom den omkomne hadde ført båten selv slik 41-åringen mente han gjorde, ville både han og kvinnen med all sannsynlighet ha merket at vennen hadde falt over bord med en gang, ifølge dommen.

41-åringen ble dømt til 21 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år. Han fikk en bot på 10.000 kroner og sperrefrist på to år på båtførerprøven.

