Installerte rullerende bilskilt for å unngå bompenger

En mann i femtiårene er i Midtre Hålogaland tingrett tiltalt for å ha påvirket den automatiske databehandlingen hos to bompengeselskap i området.

Mannen skal ifølge tiltalen ha installert en mekanisme i bilskiltet, som sørget for at den rullerte en runde og dermed ble dekket til. Det gjorde at det ikke var mulig å gjenkjenne for bomautomatene, verken elektronisk eller ved foto.

Mekanismen skal ha vært elektrisk, og bli utløst ved bruk av en fjernkontroll.

Perioden det gjelder strekker seg over tre år, mellom 2019 og 2022.

Rettsaken skal opp i tingretten i midten av mars senere i år.

