Forliste fordi alt ble for rutinemessig

VADSØ (Dagsavisen): Ingen av mannskapet på seks ble skadd da båten forliste. Nå er havarikommisjonens rapport klar.

Det var en mandag i tidlig i januar i år at fiskebåten gikk ut fra Bleik havn mot fiskefeltene utenfor Andøya. Været var ruskete og det blåste liten storm, men skipperen mente det var fullt mulig å fiske. Han var lokalkjent og hvor visste godt når været gjorde det umulig med fiske.

Skipperen på vakt

Klokka 06.20 startet de fisket under en times gange fra Bleik. Garnlenken som var satt dagen før ble trukket, røktet og satt på nytt. Planen var at de nye garnlenkene skulle fiske i tre timer før de returnerte.

[ Helse Nord mangler 1.100 fagfolk ]

For at fiskerne skulle få noen timers hvile, valgte skipperen å gå i ly av fjellformasjonene på Andøya. Skipperen hadde vakt, han følte seg uthvilt og satt i sittegruppen i bakkant av styrehuset mens båten gikk på autopilot med en styrefart på 1–2 knop.

Under slep ble det klart at fartøyet vill forlise. (KV Barentshav)

Brosystemet var ikke satt på varsling ved navigasjonsfare og siste sjekk av kartplotteren var 08.30. Han brukte egne observasjoner basert på sin lokalkunnskap for å være sikker på hvor han var. Rundt klokken 09.40 beregnet han at om 5–10 minutter de skulle snu og gå ut for å rekke garnene. 09.42 grunnstøtte Klævtind 1.

Alarmen går

Alarmen gikk og mannskapet kom seg i redningsdraktene og klargjorde redningsflåten. Båten kom seg av skjæret på grunn av bølger og fralandsvind.

[ Pasvik-fiskeren (72) dømt: – Jeg har ikke krysset grensa ]

Redningsskøyta RS Dagfinn Paust kom til assistanse og deler av mannskapet gikk om bord i skøyta. Fiskefartøyet ble tatt på slep, men utover i slepeoperasjonen ble det konkludert med at Klævtind 1 ville forlise. Klokka 11.10 gikk den ned.

Lokalkjent

Havarikommisjonens vurdering er at skipperens lokalkjennskap, og at dette var rutinemessig arbeid, gjorde at han var uoppmerksom på hvor fartøyet egentlig var. Dette førte til at fiskefartøyet seilte for langt på den satte kursen og grunnstøtte på et skjær.

Kommisjonen skriver også at rutinemessige oppgaver kan over tid føre til at farlige situasjoner lettere blir oversett.

[ Mister nesten 200 reinkalver i året til rovdyr: - I 2050 er det ikke mer rein igjen ]

Tar litt for lett på det

Dette betyr og at man må være bevisst på at rutinemessige oppgaver kan føre til en umerkelig og gradvis endring til en utrygg situasjon. Å være godt kjent i et farvann kan føret til at man tar litt for lett på navigeringen, og i denne situasjonen utviklet hendelsen seg raskt til å bli kritisk da skipperen ikke endret kurs i tide.

Kommisjonen skriver også at mannskapet hadde god kontroll på redningsutstyret og kunne bruke det. Det førte til at alle ble berget da Klævtind 1 gikk ned.

[ Norsken sliter big time ]