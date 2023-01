«Norges Monaco»-ordfører med uvanlig grep for å få sykepleiere til kommunen

BØ (Dagsavisen): Bø i Vesterålen har i januar lyst ut ledige sykepleierstillinger ved kommunen.

Men med sykepleiermangel, er det kamp om de varme hendene.

Derfor har ordfører Sture Pedersen (H) selv gått ut på sosiale medier og kommet med årets første løfte:

Han kommer selv og pakker ned boligen.

– Vi skal ha det trivelig

«Den første sykepleieren som kommer flyttende til Bø med familien sin, skal jeg komme og pakke sammen med dere. Vi skal ha det trivelig, vi skal pakke godt ned, og vi skal flytte dere trygt til vår fantastiske kommune, Bø», sier han i videoen.

Pedersen sier det er stor kamp om flere yrkesgrupper, og at i dette tilfellet forsøker de å gjøre seg attraktive for sykepleiere.

– Vi får en god del henvendelser. Sist i går kveld snakket jeg med noen folk som bor i Oslo, som snakker om å flytte nordover. Så vi prøver å fange dem opp, og få de nordover, sier han, og forklarer at de selvfølgelig også dekker alle flyttekostnader.

Filmen på YouTube er i skrivende stund sett 1200 ganger, og innlegget på hans private Facebook-konto er delt over 100 ganger så langt.

Det har ikke kommet noen konkrete søknader enda, men Pedersen sier de har rundt 12 til 14 stykker som har vært interessert, som de skal ha direkte kontakt med.

– Vi ønsker å følge dem opp på en seriøs måte. I små kommuner har vi en del større utfordringer en større kommuner, men i dette tilfellet, som søknader, kan vi være tettere på søker for å gjøre oss interessant, sier han.

– Så vet jeg at blir litt paffe når ordføreren tar kontakt. Det er de nok ikke vant til i det daglige, ler han.

Skape oppmerksomhet

Han legger ikke skjul på at tiltaket er for å skape oppmerksomhet.

– Også er det sånn at vi har gjort en del tiltak utenom at ordføreren har tilbudt seg å være med på pakkingen. Vi har et fokus på å legge til rette for sykepleiere, men også andre yrkesgrupper. Nå har mange snakket om at det er blitt dyrt å leve i Norge. Det kan være lønnsomt å se mot nord, bedyrer han, og sier de blant annet har gratis barnehage og fødselsstønad for å tiltrekke seg spesielt unge mennesker til bygda.

For demografiutviklingen i Nord-Norge gjør at flere unge flytter enn kommer til i regionen, og Pedersen sier de som kommune må prøve å finne løsninger selv.

Erna Solberg og Sture Pedersen var begge deltakere under en debatt i Stormen bibliotek i Bodø høsten 2022, der blant annet demografiutfordringer ble diskutert. (Einar Lohne Bjøru)

Bø kommune og Pedersen har tiltrukket seg oppmerksomhet flere ganger de siste årene, med andre tiltak for å lokke til seg nye innbyggere. Det mest kjente er kutt i formuesskatten, som gjorde at flere rikfolk flyttet til kommunen, deriblant tidligere skiløper Bjørn Dæhlie og Europris-gründer Wiggo Erichsen. Det ga dem tilnavnet «Norges Monaco».

– Vi roper ikke på staten. Vi ønsker å stå på egne bein. Vi ønsker å ha en kommune som Bø også i framtida, og da må vi tørre å gi noe spesielt, sier han, som i dette tilfellet er å pakke ned boligen for den neste sykepleieren i kommunen.

– Men er du seriøs? Drar du til Oslo eller Kristiansand, om det er tilfellet?

– Det er seriøst. Jeg så noen som hadde tagget meg om utlandet, så det er med et lite forbehold om jeg må reise langt. Men er det her i Norge, så blir jeg å reise, sier han, og forklarer det ikke bare er en gimmick.

– Jeg blir med inn i huset, pakker og sjauer, for å få dette ordentlig gjort.

[ Ukjent artist underholdt på forsinket fly – nå er det kjent hvem hun er ]

[ «Norges Monaco»-ordfører om lakseskatten: – En kamp mellom by og land ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen