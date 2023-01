Deler av Bodø sentrum sperret – politiet ber folk sikre løse gjenstander

Mandag ble gang- og sykkelstien i krysset Torvgata/Storgata i Bodø sperret etter at det blåste ting ned fra et tak. Her har huseieren fått beskjed om å utbedre, skriver politiet på Twitter.

Ifølge Avisa Nordland er det trolig takstein som har falt ned. Ingen personer ble skadd. Til avisen opplyser Salten Brann at de holder området sperret fram til onsdag.

Det er meldt kraftig vind i Nordland, og politiet råder alle til å sikre alt av løse gjenstander.

Mandag ventes lokalt kraftige vindkast på opp mot 33 meter i sekundet fra sørvest, og liten storm til periodevis full storm på kysten. Vinden vil øke først i Nordland og minke sist i Vest-Finnmark, skriver Yr. Værtjenesten har sendt ut gult farevarsel for vind i Troms og deler av Nordland og Vest-Finnmark.

Tirsdag kan det komme lokalt mye regn på Helgeland og i deler av Salten – og også her er det sendt ut farevarsel på gult nivå. Her kan det komme opp mot 40 millimeter på seks timer tirsdag – og 100 millimeter fra tirsdag til onsdag kveld.

Meteorologene melder at vest- og sørvestlig vind inn mot Nord-Norge gir høye bølger. Mandag er det ventet opp mot åtte meter høye bølger langs kysten.

