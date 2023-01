Ambulansebåten flyttes fra øya - Mattis ble sendt av gårde julaften med sprukken blindtarm

Dagsavisen har tidligere skrevet om Helse Nords økonomiske krise, der helseforetaket gikk mot et underskudd på 850 millioner kroner i 2022. Dette medfører besparelser videre ned i helseforetakene, blant annet ved prehospital klinikk ved Helgelandssykehuset. Klinikksjef ved Helgelandssykehuset, Pål Madsen, oppgir de måtte spare inn 25 millioner kroner i budsjettet for 2023, samtidig som de ser på måter å bedre beredskapen i regionen.

Før jul ble det bestemt av ledelsen ved sykehuset at ambulansebåten, som skal dekke sørlige del av Helgeland, blir flyttet fra øya Vega, der den til nå har ligget i beredskap. Det vil gi færre utmeldinger av båten og mindre forbruk av diesel, samt besparelser på 1,3 millioner kroner.

Nyheten kom overraskende på øysamfunnet, som nå frykter beredskapen for de 1200 beboerne svekkes når båten som skal ta dem til sykehuset ikke har stasjon på øya. Vegaordfører Andre Møller (Ap) sier han reagerer på avgjørelsen som kom ut av det blå.

– Jeg er bekymret for innbyggerne mine, sier han.

Sprukken blindtarm

For Mattis Heike Olay Pedersen (17) ble ambulansebåten redningen da han våknet opp julaften til en smerte han aldri hadde kjent før.

– Jeg hadde sikkert sovet en time den natten, sier han, og forteller de raskt ringte legen som sa det minnet om blindtarmsbetennelse.

Mattis Heike Olay Pedersen ble sendt til sykehuset med sprukken blindtarm, og sier det hadde tatt lengre tid for han om ambulansen ikke var stasjonert på Vega. (Einar Lohne Bjøru)

Mattis ble kjørt til legekontoret, der de konkluderte med at han måtte til nærmeste sykehus i Sandnessjøen fort. Da sto ambulansebåten klar på kaia fem minutter unna.

– Det viste seg jeg hadde akutt blindtarmsbetennelse, som var sprukket og hadde masse infeksjoner. De hadde ikke sett det så ille på 30 år, sa de, forteller Mattis.

Hadde ambulansebåten vært plassert på Tjøtta, ville det gått en ekstra halvtime før han hadde kommet seg av gårde.

– Hva skal man si? Det hadde tatt lengre tid, og jeg hadde kanskje vært på sykehuset lengre. Jeg vet ikke hva utfallet ville vært, sier han.

– Denne gangen hadde det kanskje gått bra, men man vet aldri, sier faren Per-Ivar Pedersen, som sier tida er det viktigste de har om uhellet skulle være ute i øysamfunnet. Han la ut en takkemelding på Facebook etter hendelsen.

Faren til Mattis, Per-Ivar Pedersen, la ut et innlegg for å takke ambulansen på en debattside på Facebook, der øysamfunnet debatterer ulike tema. (Skjermdump )

– Da spiller ikke penger noen rolle, hvis det ikke er en båt her.

– Føler du penger blir brukt som argument?

– Det er det jeg har fått inntrykk av. Da vil ikke jeg være den som har tatt den avgjørelsen, om noe skulle skje, sier han.

Flyttes uten inkludering av kommunene

Sykehusets ambulansebåt har til nå ligget på øya Vega, og skal dekke kommunene Vega, Brønnøy, Sømna, Vevelstad og Bindal – og noen områder av Alstahaug og Vefsn. Tjøtta ligger i Alstahaug kommune, og har fastlandsforbindelse til sykehuset i Sandnessjøen.

I et brev til kommunene på Helgeland før jul, skriver klinikksjef ved Helgelandssykehuset, Pål Madsen, at ledelsen har valgt å flytte stasjoneringen fra Vega til Tjøtta i Alstahaug.

Brønnøysunds Avis skrev om saken først.

«En åpenbar problemstilling er at ambulansebåten får en lengre utrykningsvei til de hyppigste hentestedene dersom utrykningen skjer fra Tjøtta. Vi vurderer at den akuttmedisinske beredskapen vil være fullt ut forsvarlig til tross for dette», skriver Madsen.

Men ordfører Møller stiller flere spørsmål rundt avgjørelsen, som han mener vil ha store konsekvenser. Ikke bare for øya, men hele regionen som båten skal dekke.

– Når du tar båten fra øyværingene, så tar du bort sikkerheten, sier han, og forteller helikopter ikke vil være en fullgod erstatning på grunn av kanselleringer grunnet dårlig sikt fra tåke og snøbyger.

Andre Møller (Ap), ordfører i øykommunen Vega, er bekymret hvis båten forsvinner. (Einar Lohne Bjøru)

Møller anerkjenner utfordringene som klinikksjefen tar opp, men er overrasket over at en avgjørelse ble gjort uten at kommunene ble tatt med i beslutningen.

– Det er beredskapen jeg er bekymret for. Vi er en øykommune som ikke er landfast. Om sommeren har vi mellom tre og fire tusen mennesker her i døgnet, sier han, og kaller prosessen fram mot bestemmelsen «elendig».

Beredskap, økonomi og miljøtiltak

Klinikksjef Madsen sier han forstår bekymringen til befolkningen, men sier det beror på en misforståelse.

– Det er klart at vegaordføreren legger mye vekt på båten skal ligge der, men vi legger vekt på at båten skal være tilgjengelig for hele Sør-Helgeland, sier han. Han sier flytting av båten ble identifisert som et tiltak for å bedre beredskapen i en risiko- og sikkerhetsanalyse, som ble gjennomført med kommunen i juni 2022.

– I det eksempelet med gutten: hvis båten hadde tatt for lang tid før den kom, så ville det vært rekvirert luftambulanse. Jeg har ikke tall på det, men det er veldig god tilgjengelighet på ambulansehelikopter til Vega, sier han.

Han tar til etterretning at prosessen kalles “elendig”, men sier det er gjort risikoanalyse internt, og at beslutningen hastet for å få det på plass i budsjettet for å spare inn pengene.

– Skulle jeg ha skrevet brev til kommunene om dette, før vi tok beslutningen internt? Ja, jeg burde kanskje det, men vi har hatt en budsjettprosess. Dette har også med økonomi å gjøre, sier han, men sier også at hovedbegrunnelsen er å bedre beredskapen på båten, da analyser viser den vil bli mindre utmeldt på grunn av hviletidsbestemmelser.

– Et tredje moment er at disse båtene bruker enormt med diesel. 612.000 liter i 2022. Mindre tomkjøring er et viktig miljøtiltak. Spesialisthelsetjenesten har også ganske heftige klimamål. Innen 2030 skal vi ha redusert CO₂-utslipp med 40 prosent. Med så enormt forbruk, føler jeg en forpliktelse til å gjøre det vi kan for å bruke mindre diesel, sier han.

