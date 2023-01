Sandra (17) ble utsatt for hets - nå er hun kåret til «Årets bodøværing» og klar for valgkamp

– Det kom veldig uventet, men jeg er veldig takknemlig, sier Sandra Vestnes (17) fra Bodø.

I starten av året fikk hun utmerkelsen «Årets bodøværing», etter å ha blitt stemt fram av byens befolkning gjennom avisen Bodø Nu.

Vestnes har markert seg lokalt, men også nasjonalt, i kampen mot mobbing og netthets. Etter at hun og venninnen selv gjorde undersøkelser på ungdomsskolen de gikk på, fant de ut at mange av deres medelever brukte stygge ord som skjellsord mot hverandre.

– Det var mye som gikk på utseende, som at man var feit og stygg. Men også ting som gikk på legning ble brukt mye, at man var «gay». Og da visste vi at det var folk i vår vennekrets som plagdes med å komme ut av skapet, og da gjør det ikke ting bedre at mange elever springer rundt og kaller hverandre slike ting, sier hun.

– Jeg håper det er fordi jeg har vært åpen om temaet, og nå når jeg har vunnet, håper jeg man kan snakke mer om det. Jeg håper folk har stemt på meg av den grunn, at saken er viktig, og at noe må gjøres med det, sier hun.

Opplevde selv netthets

Vestnes og venninnen Pernille Bull-Dahl fikk mye oppmerksomhet for arbeidet deres, blant annet i NRK.

Men det medførte også at hun selv fikk oppleve netthets.

– Det var gutter som jeg gikk på skolen med, som tok bilder fra Instagrammen min, laget en video med musikk, og skrev jeg var stygg – og la det ut på TikTok. Den fikk ganske mange likes, sier hun.

Hun er tydelig på at det var vanskelig, men at sikkerhetsnettet med foreldre og venner gjorde at hun kunne fortsette å jobbe mot netthets.

– Jeg tenker det er bedre jeg selv får det, som har støttespillere rundt meg, enn de som ikke har det får det, sier hun.

– Det er grunnen til at jeg har gjort dette, er at jeg vet at i alle norske skolegårder, daglig, så er det elever som blir mobbet. Ungdom får hatkommentarer på nett daglig. Det er folk som sliter med dette, og har det verre enn jeg har hatt det, sier hun, og oppfordrer voksne til å snakke med barna, men og spesielt at ungdom snakker med ungdom.

– Jeg tror det er derfor jeg har fått det til. Jeg er ung, og har gått til min egen målgruppe. Det er mer troverdig da, spesielt siden jeg har opplevd det selv også, sier hun.

Sandra Vestnes (17) har holdt flere foredrag og vært på God Morgen Norge på TV2 på grunn av hennes engasjement. (Privat)

Opptatt av skole og helse

Vestnes sin kamp mot mobbing og hets har gitt henne mange foredragsoppdrag, samt opptredener på God Morgen Norge og i andre medier.

Men også innenfor politikken. Hun er nemlig Bodø Høyres fjerdekandidat til bystyret, og dermed nesten garantert plass i bystyret neste år.

– Da det ble mulig å sende inn søknad om å bli Unge Høyres ungdomskandidat, da tenkte jeg det var en mulighet for å snakke om saken på et enda høyere plan. Det er en av de tingene jeg brenner mest for, sier hun, og forteller valget om Høyre faller på helse- og skolepolitikk.

Hun ser fram mot det som blir en annerledes hverdag.

– Jeg skal også være lærling, så det blir en spennende og travel hverdag, men jeg gleder meg veldig. Jeg kommer til å trives godt med det, og kommer til å ha en bratt læringskurve.

– Tøft

Nyhetsleder i Bodø Nu, som har jobbet med prisutdelingen, Truls Naas, sier Vestnes ble nominert på grunn av den kampen hun har tatt.

– Det betyr for ungdom og mennesker der ute som daglig opplever det samme som hun selv har gjort. Vi mener det er å ta den kampen åpent og ærlig, med et ansikt, er kjempetøft av en ung jente, og modig. Det står stor respekt av den jobben hun gjør, sier han.

Det er leserne som har stemt henne fram.

– Det artig at det treffer folk der ute, som bekrefter hvor viktig jobb hun gjør, sier han.

Høyres ordførerkandidat, Odd Emil Ingebrigtsen, er glad for å ha Vestnes på laget til høsten.

Tidligere fiskeriminister, og nå ordførerkandidat for Høyre i Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen, sier det er tøft det Vestnes har gjort. (Jil Yngland/NTB)

– Det er skikkelig tøft det hun har gjort. Det er ikke bare-bare å gå ut med ting som er ganske sårt, sier han, og var med Vestnes på et oppdrag i starten av nyttår, der hun holdt foredrag for et ungdomstrinn.

– Det var en del som ble stående igjen etter å prate med henne, om alt fra språkbruk til mobbing. For de som blir utsatt for det, er det et sårt tema, og vanskelig å snakke om. Det hun har gjort kan hjelpe en del folk, sier han.

