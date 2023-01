Uværet rammer flytrafikken – passasjerer må syv timer i buss

NORDLAND (Dagsavisen): Uværet herjer i Nordland denne helga.

Statens vegvesen melder blant annet at E6 over Saltfjellet har vært stengt i dag, men er nå åpen med forbehold om at den kan bli stengt på kort varsel.

Flere bruer og ferjer har værforbehold, som for eksempel Helgelandsbrua, som blir stengt automatisk ved for sterk vind.

Fv 17 Helgelandsbrua; Det er mye vind med sterke vindkast i dag. brua vil stenge og åpne etter automatisk vindvarslingsanlegg. Akkurat nå er brua stengt da vindkastene er på over 32m/s. — Vegtrafikksentralen nord (@VtsNord) January 6, 2023

Buss-for-fly

Også Widerøe har flere fly på kortbanenettet som ikke kommer fram dit de skal på grunn av været.

Det fikk Bjørn-Erik Jansen og Inger-Gunn Sande fra Brønnøysund oppleve i morges. Planen var å reise kl. 07:00 fra hjembyen, via Værnes, og lande 09:45 i Bergen.

Uværet sørget for at de kl. 12:00 satte seg på «Buss-for-fly» fra Brønnøysund til Værnes.

Turen som egentlig tar rundt 40 minutter i lufta, vil nå ta rundt sju timer til trøndelagsflyplassen. I Bergen forventer de å være rundt klokken 23:00 i kveld.

– Vi har fått øvd på setningen “buss er gøy, buss er gøy”, ler Sande, i det Dagsavisen når henne på telefon, like før de ankommer Høylandet i Trøndelag.

– Funker setningen?

– Ja da, hvis vi ikke hadde hatt galgenhumor i nord, så hadde vi ikke overlevd fem minutter. Vi må tulle litt, sier hun, og sier de ikke kan gjøre noe med været.

– Alle sto på hodet for å hjelpe oss, så det er ikke vits å bli sur. Jeg sier bare: «Hashtag-Kortbaneliv», sier hun, og referere til NRKs serie om kortbanenettet i Finnmark.

– Vi har bodd i nord nesten hele livet, vi vet hvordan det er. Vi har fått mat, brus, vann og kaffe her i bussen, og Sømna Bussreiser- og Widerøe-personalet er fantastisk. Vi er så glad i dem. Det mener jeg, de er fabelaktig, sier hun.

Jansen sier det er god stemning i bussen, men at han opplevde at det fort ble negativ energi i køen på flyplassen da de skulle bli ombooket.

– Jeg måtte trekke meg unna. Vi kan ikke gjøre noe med det. Man må bare se på det som artig. Før vi dro fra Brønnøysund, kom det ene personalet fra Widerøe om bord med mat. Vi fikk nesten flyfølelse, vi manglet de varme klutene, hehe.

Varer til søndag ettermiddag

– Det er mye vind. Hele strekningen fra Rørvik til Lødingen vil ha sterk kuling. Det vil nok ligge på stiv til sterk kuling jevnt over, men de kraftige vindkastene blir å regne som liten storm. Det vil være sånn hele morgendagen, og gjennom hele helga fram til søndags ettermiddag, sier Rune Skoglund i Meteorologisk institutt., og sier man må regne med vanskelige forhold til vanns og til lands.

– Det er begrensninger på de som skal kjøre over fjell og de som skal med hurtigbåt og ferje og sånne ting, Rune Skoglund i Meteorologisk institutt.

