Ukjent artist underholdt på forsinket fly – nå er det kjent hvem hun er

Torsdag skrev Dagsavisen om artisten som underholdt i kabinen på SAS-flyet mellom Bodø og Oslo onsdag kveld. Da flyet var forsinket på grunn av avising og kø, fikk passasjerene en konsert ut av det blå – siden de selv ikke var oppe i det blå enda.

Blant passasjerene var Christian Torset, som til daglig er fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland fylkeskommune. Han la ut videoen på Facebook.

– Selv om jeg foretrekker at det er stille som i graven på flyet, så spiser fanden visstnok fluer i nøden, dermed protesterte jeg ikke så høyt at noen fikk det med seg. Dama begynte å spille, og det viste seg at hun måtte ha spilt gitar før, sier han.

Sveitsisk artist

Og det viser seg han har rett.

For fredag morgen kom det flygende en e-post fra Eilif Guldvog Hartvedt fra prosjektet «Arctic Hideaway», som kunne fortelle at artisten på videoen er Syléna Vincent fra Sveits, som har sjekket inn for en måneds opphold på Fleinvær, en øy sør for Bodø.

Hun gleder seg over at det musikalske innslaget ble tatt godt imot.

– Det var fantastisk. Så mange folk i rommet, som alle lyttet til meg og musikken min. Jeg spilte min favorittsang fra albumet mitt, og det var en ære å få gjøre det, sier hun smilende.

Vincent slapp albumet «Pull down your mask» i 2017, og spilte tittelsporet for passasjerene.

– Det var så spontant. Jeg visste ikke jeg kom til å gjøre noe sånt. Flyverten spurte meg om jeg kunne spille, siden jeg hadde gitaren i setet ved siden av meg. Jeg sa jeg kunne spille hvis de ønsket, og flyverten spurte kapteinen som også sa ja, sier hun.

Purser om bord på flyvningen, Liv Hartvedt Bue, forteller det samme.

– Vi la merke til henne da hun kom om bord med gitaren, vi vekslet noen ord og forsto hun var på vei til Bodø for å finne inspirasjon til å skrive nye sanger. Da vi ble sittende en stund om bord mens brøytebilene gjorde sitt på Gardermoen, spurte vi om hun kunne tenke seg å spille litt for oss – og hun tok utfordringen på strak arm. Til glede for oss alle!, skriver hun i en mail.

Artisten selv sier slikt må gjøres flere ganger, hvis det skulle være forsinkelser.

– Jeg spilte en gang på et tog også, og jeg tror det er en god ting å gjøre. Bare en sang eller to gir en god opplevelse når det er forsinkelser, også for de som var om bord, sier hun.

