22 branner uten at Forsvaret reagerte

VADSØ (Dagsavisen): Det var i forbindelse med glattkjøringsøvelser ved Setermoen garnison i januar i fjor at det begynte å brenne i det pansrede personellkjøretøyet. Etter en times bruk merket vognføreren en ukjent lukt og så da tydelige flammer og gnister under setet sitt. Både føreren og vognkommandøren evakuerte, og ingen kom til skade.

Sikkerhetsproblem

At uhell skjer er ikke uvanlig, men det som er spesielt er at det brant for 22. gang i samme type vogn i en periode på 20 år. Og ingen i Forsvaret var i stand å redegjøre for hvor mange M113A2 som har brent i Forsvaret da Havarikommisjonen stilte spørsmålet til flere instanser i forsvarssektoren.

Gjennom Havarikommisjonens undersøkelser viste det seg at det hadde vært 22 branner i samme type kjøretøy. Undersøkelsene viste også at ingen i forsvarssektoren hadde en helhetsoversikt.

Årsaken til brannene hadde samme årsak relatert til generatoren, uten at dette har blitt fanget opp, analysert og utbedret, ifølge rapporten fra Havarikommisjonen. Kommisjonen mener det er et sikkerhetsproblem at fagmyndigheten i forsvarssektoren ikke har klart å holde tilstrekkelig oversikt over ulykker og hendelser, og at de har manglet evne til å følge opp sikkerhetsrisiko knyttet til dette kjøretøyet.

Hæren nektet

Allerede i 2015 var de klar over brannårsaken, og fagfolk i Forsvaret anmodet Hæren å skifte ut generatorene. Dette avviste Hæren med begrunnelse om at dette ikke skulle tas over Hærens driftsbudsjett, men måtte gjøres med investeringsmidler i regi av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Dette til tross for at brannen utgjorde en betydelig risiko for de som var om bord i kjøretøyet.

Havarikommisjonen kommer med tre sikkerhetstilrådinger. At Forsvaret sikrer en helhetlig oversikt over hendelser og avvik på materiell. De tilrår bruksforbud på kjøretøyet inntil risiko for personell er redusert og at Forsvarsdepartementet gjennomgår samhandlingen mellom fagmyndigheter og driftsansvarlige i Forsvaret.

