Mannen som ble skutt og drept av politiet i Lavangen, er siktet for drapsforsøk

Natt til fredag ble en mann skutt og drept av politiet i Lavangen i Troms. Nå er mannen siktet for drapsforsøk.

Det skriver Nordlys. Politiet hadde blitt tilkalt til stedet for å bistå helsevesenet, og politiet avfyrte skudd mot Nystad, som kjørte en hjullaster.

– Hjullasteren kom i kontakt med politibilen slik at denne veltet. Den ene tjenestepersonen satt inne i politibilen da dette skjedde. Den andre tjenestepersonen, som hadde beveget seg ut av politibilen, har med sitt tjenestevåpen løsnet skudd som har truffet avdøde. Det ble avfyrt et større antall skudd, skrev Spesialenheten for politisaker i en pressemelding onsdag.

Begge politibetjentene er fritatt fra tjeneste, men ikke suspendert.

