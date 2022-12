Tre menn siktet etter forsvinning i Finnmark

Det bekrefter politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør i en pressemelding.

Til NTB sier politiadvokaten at de tre personene er siktet for drap, grov vold med døden til følge, eller medvirking til drap.

– Vi har tatt ut såpass brede siktelser ettersom vi faktisk ikke vet hva som har skjedd med Mohamud, sier Indbjør.

Det var Dagbladet som først omtalte siktelsene.

De tre mennene ble pågrepet torsdag og løslatt etter avhør torsdag. De har i avhør ikke erkjent å ha noe med forsvinningen å gjøre.

– Årsaken til at personene ble løslatt er at vi ikke har grunnlag for varetektsfengsling, sier politiadvokaten.

Politiadvokaten ønsker ikke å si noe om hvilken relasjon de tre siktede har til 23-åringen.

– Det har helt siden Abdullahi forsvant, vært etterforsket om forsvinningen skyldes en kriminell handling. Av hensyn til etterforskningen så kan jeg ikke gå inn på hvilke etterforskningsskritt politiet har gjort, eller hva som ligger til grunn for at vi nå har siktet tre personer. Vi mener det er skjellig grunn til å mistenke at de har noe med forsvinningen å gjøre, sier Indbjør.

Av hensyn til etterforskningen ønsker hun ikke å kommentere hva som gjorde at politiet siktet de tre personene.

Advokat Barbro Paulsen er forsvarer for én av de siktede personene. Hun ønsker foreløpig ikke å kommentere siktelsen i detalj.

– Min klient stiller seg uforstående til siktelsen, sier forsvareren til NTB.

