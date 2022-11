Forlot vindkraftmøte i protest

− Vi var fire reindriftsdistrikter som deltok på møtet og vi har lagt fram våre syn på de ulike prosessessene, og etter lunsj forlot vi møtet. Vi forventer at NVE kommer tilbake og redegjør for de mangelfulle punktene som vi har påpekt, sier sekretær for Čorgašnjárga reinbeitedistrikt Ellinor Guttorm Utsi.

De var fire reinbeitedistriktene som møtte NVE i et oppstartsmøter for konsesjonsbehandling av vindkraftverk i Mehamn. Det gjelder planer om vindkraftverkene Davvi og Laksefjord Vindpark i Lebesby kommune og Digermulen og Sandfjellet i Gamvik kommune.

− Vi har deltatt på møtet og har påpekt både lovovertredelser og mangelfull prosess i saken fram til nå. Etter at vi hadde lagt fram våre synspunkter valgte vi å forlate møtet. Vi krevde at NVE stopper prosessen fordi de ikke har ivaretatt konsultasjonsplikten og at de tillater kommuner å bryte forvaltningsloven, sier Utsi.

Utsi er også svært kritisk til Gamvik kommunes håndtering av saken.

− Vi har ikke fått uttale oss på forhånd. Gamvik kommune som behandlet saken i fjor og ba NVE om å starte prosessen, hadde da bare gitt informasjon om reindriften fra utbyggeren. Kommunen var aldri i dialog med reindriftsnæringen. Dette har vi klaget på, og kommunen har aldri svart på vår klage. Dette er selvsagt et brudd på forvaltningsloven, sier Utsi.

Ingen god løsning

Seksjonssjef Svein Grotli Skogen i NVE ledet møtet i Mehamn og mener det er synd at møtet endte på denne måten.

− Det er ikke forpliktende å møte oss. Hvis folk ikke vil delta i slike møter, er det ikke noe vi kan gjøre noe med. Men det var ikke slik vi hadde tenkt det og det er ikke noen god løsning for en planprosess, sier Skogen.

Oppstartsmøter er et nytt ledd i prosessen som er bestemt av Olje- og energidepartementet. Det vil si at før NVE kan starte behandling av saker så skal de ha mottatt en anmodning fra kommunen. Kommunen tar da ikke en beslutning om at de skal ha vindkraft eller ikke, men at prosessen skal starte. Gamvik og Lebesby har varslet NVE om at de ønsker å starte denne prosessen, og det er klarsignalet NVE trenger. Men det var ikke all informasjon som hadde nådd fram til NVE.

− Dette gjelder ikke konsultasjonsplikten mellom oss og reinbeitedistriktene, men mellom distriktene og kommunen. Vi var ikke kjent med at det var klager på kommunenes anmodningsvedtak slik vi har fått beskjed om i dag. Det er viktig at disse rundene går godt, og nå er det uklart om det er tilfellet, sier Skogen.

Hadde håpet på bedre møte

Ordfører i Gamvik kommune, Alf Normann Hansen (SV) hadde håpet at møtet skulle gå bedre enn det gjorde.

− Vi synes det er underlig at møtet endte som det gjorde. Det kommunestyret har bedt om er informasjon, ikke bare fra utbyggeren, men fra alle involverte. Det er et nytt lovverk som ligger til grunn. Hvis vi har forstått lovverket feil må vi ta hensyn til det. Dette er helt nytt og ikke prøvd tidligere og vi er prøvekaniner, sier Hansen.

Reindriftsnæringen vil kjempe med nebb og klær for å hindre at det blir bygd ut vindkraftverk.

− Dette handler faktisk om flere hundre årsverk. Det handler om en næring som gir inntekter til mange familier i disse områdene. De tar maten fra dyrene som er inntektsbringende. Vi har ikke flere områder å gi. Vårt utgangspunkt er at vi skal stoppe vindmøllene. Når vi ser vi på de planene så er dette større enn Fosen-saken, sier Ellinor Guttorm Utsi.

Vil nøste opp

De fire reindriftsdistriktene Lágesduottar, Čorgašnjárga, Spierttagáisá og Spierttanjárga vil alle bli berørt av ett eller flere av vindkraftverkene som er under planlegging. Ett av distriktene hører hjemme i Tana, mens de tre andre i Karasjok. Alle flytter flokken og har reinbeite også i andre kommuner, blant annet der vindkraftverkene er planlagt, skriver iFinnmark.

− Vi forventer at NVE kommer tilbake med ny vurdering av saken. Så vil vi vurdere hva vårt neste steg blir, sier Utsi.

NVE vil nå nøste opp hvordan det ligger an. Både formelt i forbindelse med hvilke forpliktelser som må oppfylles og rent praktisk for at prosessen skal gå godt.

− Vi ønsker å møte dem igjen og vi vil ha diskusjoner med dem og med andre. Så lenge prosessene lever, vil vi følge opp reindriften på helt vanlig måte, sier seksjonssjef i NVE, Svein Grotli Skogen.

En mulighet for kommunen

I Mehamn sitter en ordfører som ikke legger skjul på at en utbygging kan gi lokal verdiskapning. Kommuneøkonomien er veldig dårlig og er ensrettet mot fiskerinæringen som Gamvik har nesten all inntekt fra.

− Ei utbygging kan bety mye for oss hvis de gir oss tillatelse til å bruke disse arealene. Det er åpenbart et potensial. Vi må ikke bare se det lokalt, men i en større sammenheng. Det kan være bidrag i det grønne skiftet der grønn energi etterspørres i større grad. Vi har en klimakrise og det må vi ta hensyn til alle mann. Vi kan bidra med dette. Det er ikke hele løsningen, men det kan være en del av løsningen, sier Alf Normann Hansen.

