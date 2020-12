Viderefører koronatiltakene i Moss

Moss kommune innkalte til pressekonferanse fredag, etter at formannskapet hadde hatt et ekstraordinært møte. Målet var å avklare hva som blir koronatiltakene fremover.

Ordfører Hanne Tollerud kunne opplyse om at de samme tiltakene som ble innført 1. desember, med noen få justeringer, blir videreført.

Endringen i de gjeldene tiltakene er at treningssentre må ha bemanning i hele åpningstiden. Det gjelder også idrettshaller. Denne nye forskriften trer i kraft natt til 15. desember klokken 24.00.

Skal ta ny vurdering før julaften

Tiltakene har blitt forlenget til og med mandag 21. desember.

Hva som skjer etter det, er foreløpig ikke kjent.

– Jeg vet mange ønsker at vi skal si noe om hva som gjelder gjennom jula og har spurt om vi kan lette på restriksjonene, men det er for tidlig å si om vi er i nedadgående trend. Derfor venter kommunen til fredag 18. desember før vi konkluderer med hva som blir retningslinjene og reglene gjennom jula og nyttårsfeiringen, sa ordfører Tollerud.

– Vi øyner et lite håp

Kommuneoverlege Kristian Krogshus uttalte mandag at de forventet å se effekten av tiltakene som ble innført 1. desember først mot slutten av denne uka. Dette var grunnen til at de inntil da ikke innførte noen nye tiltak.

Etter at toppunktet ble nådd tirsdag med 26 smittetilfeller, var tallene torsdag og fredag henholdsvis 9 og 10.

– Når vi to dager på rad har hatt lavere smittetall, øyner vi et lite håp om at vi er på rett vei. Men 10 nye smittede er fortsatt et for høyt tall, sa kommunedirektør Hans Reidar Ness.

– Situasjonen vurderes fortsatt som ustabil og det er for tidlig å lette på tiltakene, la han til.