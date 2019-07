Nå har det gått åtte år. Så kjapt? tenker noen, mens for andre virker det som i går. Det er åtte år siden vi mistet våre kamerater på Utøya. Neste uke er det igjen duket for AUFs årlige sommerleir på Utøya. Vi har tatt øya tilbake.

Skaper nye minner

Utøya er et av de mest magiske stedene i landet. Det er et sted hvor vi minnes, men også ett sted hvor vi skaper nye minner. Og siden 2015 har det igjen blitt arrangert sommerleir hvert år på Utøya. I fjor var temaet «Utøya - Din egen øy» som oppsummerer det ganske bra. For nå er det en ny generasjon AUFere som er med på sommerleir, som ikke var der i 2011. Likevel er det en viktig og avgjørende del av historien vår som vi aldri vil glemme. Nå har vi tatt Utøya tilbake, nye minner, nye vennskap, og ny politikk skapes.

Ny sommerleir i år

31. juli til 4. august i år er det igjen klart for en ny sommerleir for AUF, «Utøyafestivalen». Det blir sportsturneringer mellom fylkene, nattcafé og bading i Tyrifjorden. Ruben og No. 4 kommer for å holde konserter. Vi skal diskutere temaer som ekstremisme, atomvåpenforbud, skole, miljø og klima, internasjonal politikk og selvfølgelig valgkamp.

Samtidig vil vi aldri glemme det som skjedde 22. juli 2011. De vi mistet er alltid i tankene våre når vi er på øya eller holder på med politikk. Angrepet på Utøya var et angrep mot vår organisasjon, mot våre visjoner og mot våre verdier. Flere omtaler 22. juli som en katastrofe, men det som skjedde 22. juli var et politisk motivert terrorangrep. Det er ikke tilfeldig at det rammet Arbeiderpartiet og AUF. Det er ikke tilfeldig at terroristen dro til nettopp Utøya. Uskyldige mennesker ble frarøvet livet og demokratiet ble angrepet.



Det skal vi aldri glemme.

Demokrati, ytringsfrihet og toleranse

Navnene til de vi har mistet er stanset ut i den opphengte metallsirkelen i lysningen. Dagslyset skinner gjennom metallet så navnene synes tydelig, ofte har AUFere og andre som er på Utøya for å minnes satt nyplukkede blomster i navnene. Det gamle kafébygget er omkranset av Hegnhuset. Lillesalen, deler av storsalen, toalettområdet og deler av korridoren bevart. Vinduene står fortsatt åpne og merkene etter kulene sitter fortsatt i veggene. Det er tungt og forferdelig, men det er en viktig del av vår historie. I forlengelsen av det nye bygget er det et undervisningsområde hvor skoleklasser og andre fra hele landet og andre deler av verden har vært og lært om demokrati, ytringsfrihet og toleranse.

Skummelt: Høyre-ekstreme på frammarsj

Så Utøya har en helt spesiell type balanse. Vi minnes, samtidig som vi skaper nye minner. Og ikke minst så fortsetter vi å kjempe for de verdiene våre kamerater på Utøya døde for.

Men åtte år senere ser vi at høyreekstremismen er på frammarsj, både i Europa og andre deler av verden. Og igjen ser vi at de de bygger sin politikk på rasisme, polarisering og å sette grupper opp mot hverandre.

Selv syns jeg det er skummelt å se at grensene for hva som er akseptabelt å skrive i kommentarfelt bli skjøvet lenger for hver dag som går. Hvertfall når offentlige personer er med å tøye de. Nye høyreekstreme partier og organisasjoner har igjen begynt å ta større plass i den offentlige debatten, og gjør at flere føler seg utrygge for å uttale seg. Personlig er jeg veldig glad i uttrykket «Min frihet stopper der den begynner å begrense andres.»

Når forskjellene i samfunnet øker, skapes det større avstander og motsetninger mellom oss. Derfor er det viktig at vi bygger sterke fellesskap hvor alle føler seg inkludert. Vi må si imot all form for diskriminering og urettferdighet, hatytringer og hatkriminalitet som gir grobunn til frustrasjon og sinne. Og at vi faktisk gjør vårt beste for å utjevne forskjellene.

Faktum er at vi må ta tak.

For åtte år siden lovet hverandre «aldri mer 22.Juli», la oss holde det løfte.

I dag skal vi minnes de vi mistet.

Neste uke er det sommerleir på Utøya.

Og hver eneste dag skal vi AUFere kjempe for de samme verdiene som våre venner på Utøya kjempet for.

Sofie Thelin

Moss AUF