Aktivitetene vil foregå både dag, kveld og natt, og kan vare fram til klokka 01:00 på hverdager. I helgen vil det ikke være flyaktivitet i forbindelse med øvelsen.

– Det må påregnes ekstra støy fra både jagerfly og helikopter i perioden øvelsen varer, skriver Forsvaret i en pressemelding.

Skal flytte kampfly og luftvern

Øvingen vil pågå i uke 38 og 39, altså fram til 27. september.

Hensikten med øvelsen er å trene og øve Luftforsvarets beredskap gjennom å flytte kampfly og luftvern fra sine hjemmebaser til Rygge, og å drive operasjoner ut fra flystasjonen.

Også på Ørland flystasjon, æstlandsområdet og deler av Midt-Norge ventes det økt militæraktivitet.

– Øvelsen er en viktig øvingsarena for å trene sammen med flere avdelinger i en fellesoperativ setting, og å få et godt treningsutbytte, for å være klare når det kreves, skriver Forsvaret.

