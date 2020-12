Året startet godt. På nyttårsaften markerte Moss at to kommuner var blitt til én. Sammenslåingen med Rygge gjorde at Moss nå hadde nesten 50 000 innbyggere. Mange av dem gledet seg til å feire byjubileet. 2020 var nemlig året da Moss fylte 300 år.

I forbindelse med feiringen ble blant annet gullsporen stilt ut i Moss, for første gang i historien. Det var også en rekke andre arrangementer og begivenheter som var planlagt. Dragebåtfestivalen skulle gjenoppstå. En egen ungdomsfestival skulle arrangeres for første gang. Under jubileumsuka var det en rekke høydepunkter. Slik gikk det som kjent ikke. Feiringen måtte neddempes på grunn av koronaviruset.

Virus og hjerter

Viruset har dominert nyhetsbildet i 2020, også lokalt i Moss. Moss kom i det nasjonale søkelyset flere ganger, blant annet da et smitteutbrudd på Orkerød sykehjem førte til fem dødsfall blant beboere. I sommer var det også flere store utbrudd i Moss.

Et lyspunkt kom etter at vi intervjuet to av helsearbeiderne som jobbet i frontlinjen i starten av pandemien. En av dem fortalte at hun hadde sett en forbipasserende gi henne et hjertetegn med hendene. Etter dette oppfordret vi leserne våre om å sende inn bilder, der de ga samme tegn. Resultatet ser du her.

Ryddejobb

Klimaet har også stått i fokus i 2020. Moss har kjent godt på klimaendringene i løpet av året. Varmerekorder har blitt slått flere ganger. 17. februar var vannstanden uvanlig høy. Moss ble også utsatt for to utslipp. Først da over 13 tonn med plastpelleter ble sølt ut i sjøen og da parafinvoks gjorde det samme nå på høsten. Men lokalsamfunnet har stilt opp. Frivillige har sørget for å rydde langs kysten og i lokalsamfunnet for øvrig. For det er det mossinger gjør. De stiller opp for hverandre, enten det er for å holde naturen ren eller for å beskytte de svakeste mot sykdommer. La oss håpe det blir mindre nødvendig i 2021.