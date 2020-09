Området rundt Jernverket et av de fattigste stedene i Moss i siste halvdel av 1800-tallet. Utedoene i bydelen avga mye stank fordi de ble sjeldent tømt. Noe som skapte bekymringer hos sunnhetskommisjonen. Derfor ble det satt ekstra strenge krav til innbyggerne i dette området. Dette var første gang oppmerksomheten ble rettet mot en spesiell bydel for å gi innbyggerne et løft i levestandarden og bedre livskvaliteten. Foto: Digitalt museum