USAs Rygge-planer fortsatt i det blå

Moss

Av Paul Norberg

Rett før jul advarte Barstad mot manglende åpenhet i den norske sikkerhetspolitikken.

Hun siktet direkte til den påfallende stillheten som plutselig oppsto, etter at det ble kjent at USA hadde planer om å bygge ut hangarer med oppstillingsplasser for fire kampfly på Rygge. Dette ligger inne i USAs budsjett for 2018, og det har vært flere amerikanske besøk på Rygge i den forbindelse.

Barstad stilte spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (Frp), og fikk blant annet til svar at «regjeringen har ikke tatt stilling til forslaget på Rygge. Det foreligger heller ikke endelig amerikansk vedtak om bevilgning av midler til forsvarsbudsjettet for 2018. (…)».

Ikke fornøyd

Barstad var ikke fornøyd med svaret, og 10. januar sendte hun følgende oppfølgingsspørsmål til utenriksministeren:

«I hvilken grad er utbyggingen av fire hangarer for kampfly på Rygge koordinert med norske myndigheter?»

Hun viser til at det amerikanske forsvarsbudsjettet ble signert av president Trump den 12. desember, og i dette budsjettet ligger utbyggingen på Rygge inne.

I tillegg er det rapportert om amerikanske besøk på Rygge flere ganger. Det er bestemt hvor på basen hangarene skal etableres, og basesjefen har blant annet fått beskjed om at sikkerheten rundt leiren må forbedres.

Ikke endelig vedtak

Forsvarsminister Bakke-Jensen vil fortsatt ikke konkretisere hvor langt de amerikanske planene strekker seg, og svarer:

«Jeg viser til brev fra Stortingets president av 10. januar 2018 med spørsmål fra stortingsrepresentant Gina Barstad om i hvilken grad utbyggingen av fire hangarer for kampfly på Rygge er koordinert med norske myndigheter. Spørsmålet var rettet til utenriksministeren, men besvares av forsvarsministeren. Det amerikanske forslaget om tiltak på Rygge innen rammen av European Deterrence Initiative (EDI) for 2018 er offentlig tilgjengelige på Det amerikanske forsvarsdepartementets hjemmeside. Det foreligger ikke endelig amerikansk vedtak om bevilgning av midler til forsvarsbudsjettet for 2018. Forsvarsdepartementet opprettholder en løpende dialog med amerikanske myndigheter om EDI i Norge.

Et eventuelt forslag om investeringer på Rygge, som del av EDI, vil bli vurdert av regjeringen, og Stortinget vil bli konsultert på normal måte».