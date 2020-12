Umulig budsjettinndekning fra Høyre

Hvis kommunestyret bestemmer seg for å konkurranseutsette Orkerød og Melløsparken sykehjem (innsparing 15 millioner) og i tillegg gjeninnfører Fritt brukervalg (innsparing tre millioner), må det legges opp til en omfattende prosess med anbudsinnbydelse, utforming av tilbud og forhandlinger om drift og pris for tjenestene. Dette vil ta tid.

- Synliggjøre fordelene ved vår modell

Sissel Rundblad er gruppeleder i Moss Høyre og forklarer dette budsjettgrepet slik:

– Vi er klar over at vi ikke greier å få en slik inndekning i 2021. Kanskje heller ikke i 2022. Men vi ønsker å synliggjøre hvor mye som kan spares inn hvis vår modell blir valgt.

– Men er det ikke useriøst å legge inn en slik inndekning i budsjettet når dere vet at dette er umulig?

– Det er ikke mer useriøst enn å bruke av kommunens sparepenger for å dekke neste års kostnader, slik styringsflertallet har gjort. 2021 ser ut til å bli et like vanskelig år som 2020, og det betyr at flertallet i kommunestyret blir nødt til å bruke enda flere fondsmidler for budsjettene de kommende årene. Hvis de da ikke ønsker å øke eiendomsskatten. Men på det punktet er det sterk strid innad imellom de styrende partiene. Posisjonens modell er ikke bærekraftig. I motsetning til den modellen vi foreslår, med konkurranseutsetting av helsetjenestene, sier Sissel Rundblad.

Vil selge eiendom

Det andre viktige inndekningsgrepet til Moss Høyre er å selge kommunal eiendom. Her regner partiet med å spare inn 9,3 millioner i renter og avdrag. Salgsinntekten er tenkt brukt til å nedbetale lån.

– Vi foreslår å selge eiendom for 200 millioner kroner, sier Sissel Rundblad. Forslaget er konkretisert med salg av Bassengveien 17 (Bassenget barnehage på Jeløy), Solli skole på Øreåsen, Nav-kontoret i Kongens gate 34 og Grindvold skole.

– Vi har ikke bundet oss opp til disse konkrete eiendommene, men vil synliggjøre at det ikke er nødvendig å selge mange eiendommer for å sikre en markedsverdi på 200 millioner, sier Rundblad.