Mandag 9. mars fikk kommunen for første gang bekreftet at en person som er bosatt i Moss har testet positivt for koronavirus.

Dagen etter kom beskjeden om at nok en person var smittet.

Fredag hadde enda en innbygger testet positivt.

Av hensyn til personvernet, kan ikke kommunen si noe om helsetilstanden deres, ei heller om de er i risikogruppen.

Den nye personen som er smittet blir nå ivaretatt av den lokale helsetjenesten og er isolert i eget hjem. Smitten kan pores til et område i utlandet med utbredt spredning av koronavirus.

Fra før er det kjent at den første personen ble smittet i Norge, mens den andre skal ha blitt smittet i utlandet.

Stor pågang

Alle tester for koronavirus i Moss blir gjennomført på en nyopprettet avdeling tilknyttet legevakten. Klokken 12.00 fredag ventet kommunen på svar fra 13 nye tester, hvorav den ene altså viste seg å være positiv.

– Pågangen er kjempestor, fortalte Beate Kristiansen tidligere denne uka.

Hun er enhetsleder ved Peer Gynt helsehus, med ansvar for legevakten og den nyopprettede avdelingen med fokus på koronasmitte.

Ifølge kommuneoverlege Kristian Krogshus er avdelingen for tida bemannet med to leger og en rekke sykepleiere. I tillegg jobber seks ansatte med å besvare telefonen. De vurderer å øke bemanningen.