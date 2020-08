To hurtigruteskip utleid til norsk Cruise-innspilling

Hurtigruten bekrefter overfor VG at det har leid ut to av sine skipe, MS Vesterålen og MS Fridtjof Nansen, fra slutten av august til slutten av september til selskapet Truenorth. Selskapet jobber for tiden med innspillingen av den sjuende «Mission Impossible»-filmen med Hollywood-stjernen Tom Cruise.

Hva skipene skal brukes til vil derimot ikke Per Henry Borch i Truenorth kommentere nærmere.

– Det kan jeg ikke fortelle, er alt han vil si.

MS Fritdjof Nansen ligger til kai i Hellesylt skal fungere som hotellskip under innspillingen. Det bekrefter rådmannen i Stranda kommune.

Under innspillingen vil det være et filmcrew på til sammen 200 utenlandske og 200 norske ansatte, viser dokumenter Åndalsnes avis har fått innsyn i. Den amerikanske produksjonen vil også praktisere strenge smitteverntiltak.

Mission Impossible 7 har fått tildelt nær 50 millioner kroner fra Norsk filminstitutt. Innspillingsteamet har allerede også brukt Åndalsnes stasjon til å filme scener til filmen.

