To fotballtalenter fra Moss tatt ut til stjernesamling

Troppene som er tatt ut til NFF Landsslagskolen, er nå på plass i Porsgrunn. Og i år er det to mossinger blant landets mest lovende ungdomsfotballspillere.

Nasjonale talenter

Omtrent 150 av de mest lovende fotballtalentene i Norge skal denne uka trene i Porsgrunn. På samlingen deltar G15 og G16-landslaget, to skyggelandslag bestående av talenter som er høyaktuelle for landslagsspill på G15 og G16, og to tropper med spillere fra G14.

Spillerne som er plukket ut til å delta på samlingen er noen av landets beste fotballspillere i alderen 14 til 16 år.

NFF Landslagsskolen er en del av den intensive satsingen på unge fotballspillere i Norge de siste årene, noe som gitt gode resultater på de internasjonale rankingene. Det overordnede målet er å utvikle et slagkraftig landslag for framtida.

− Disse spillerne er tatt ut fordi vi enkelt og greit anser dem som Norges største talenter i sin årsklasse. De aldersbestemte landslagene våre har virkelig markert seg i Europa siste årene. Og vi har toneangivende spillere på A-landslagene våre som bare for noen år siden var på talentleir i Porsgrunn, sier Håkon Grøttland, ansvarlig for NFF Landslagsskolen.

Koronaen har vært krevende

Talentleieren som vanligvis går av stabelen i juni, er nøye tilrettelagt for å opprettholde smittevernreglene.

− Vi skal ha noen dager i Porsgrunn som forhåpentligvis vil være både utviklende og inspirerende. Og det fortjener spillerne. Det har vært en tøff tid for alle. Disse ungdommene har ikke fått gjort det de liker aller best, nemlig å spille fotball. Jeg håper derfor at uttaket til denne samlingen gir spillerne et ekstra løft. Og jeg gleder meg mer enn noen gang til en talentleir, nevner Grøttland.

To mossinger

Mossingene Sander Urstad Andresen og Julian Borge Jensen fra Sprint-Jeløy har, til tross for treningsbegrensningene siden mars, vist god utvikling de siste månedene.

− Det betyr mye å delta på slike samlinger. Jeg har fått trent regelmessig gjennom denne litt utfordrende perioden, og jeg føler meg godt forberedt til å konkurrere med de beste i min aldersgruppe, sier Julian Borge Jensen.

Etter en tøff vår med mye egentrening, får talentene endelig spilt sammen i regi av NFF Landslagsskolen.

Guttene legger ikke skjul på at de har gledet seg stort til uka i Porsgrunn:

– Det er kult å endelig få deltatt på samlingen, understreker guttene.

Stor tro på guttene

NFF Landsslagskolen, som støttes av Equinors Morgendagens Helter-program, handler om å videreutvikle de beste fotballtalentene i Norge. Mange av de spillerne som deltar på NFF Landsslagskolen, vil være aktuelle for U-landslagsspill utover høsten.

− På NFF Landsslagskolen ser vi at spillerne vokser ved at de får trene sammen med de beste i sin aldersgruppe. De blir også veiledet av noen av de mest kompetente trenerne som fotball-Norge kan tilby. Sander og Julian har virkelig bitt godt fra seg i det siste. Det er ingen tvil om at disse guttene har holdt formen ved like i koronaperioden, og det er slike forbilder vi ønsker å støtte slik at de kan ta steget videre, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef Equinor Morgendagens Helter.

Potensielle landslagsspillere

Grøttland legger ikke skjul på at ungdommene som samles i Porsgrunn denne uka er de beste i landet:

− Vi har over tid sett at modellen vår med Landslagsskolen gir gode resultater, og flere av de som nå er etablerte toppspillere har vært innom vår modell. Dette inspirerer oss til å fortsette med talentutvikling, poengterer Grøttland.

Det er ingen tvil om at konkurransen i fotballverden er beinhard. Grøttland konstaterer at utvikling av talenter ikke er mulig å gjennomføre over natten:

− Arbeidet med å utvikle fotballspillere er en langsiktig prosess, og vi er nødt til å gi et godt tilbud til de spillerne som ønsker å pushe seg selv for å kunne nå toppen, avslutter han.