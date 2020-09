32-åringen har nemlig blitt nominert til Jenteprisen, som deles ut av Plan International Norge og motebladet Costume. Prisen skal hedre noen i Norge som har gjort en ekstra innsats for å stoppe vold, overgrep og diskriminering av jenter.

– Jenteprisen hjelper oss å løfte frem ildsjeler som jobber for jenters rettigheter og beskyttelse, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge.

– Det er kjempestas, men også veldig uventet, forteller Andresen.

LES OGSÅ: Viser liver bak fasaden: – Livet er ikke alltid så perfekt som det ser ut som i sosiale medier

Et motstykke til nettets glansbilder

Hun driver Instagram-kontoen @therese.lien, som i dag har over 50 000 følgere. Der deler hun bilder fra sitt private liv, på en litt annen måte enn de fleste i sosiale medier.

I stedet for å bare vise glansbilder, deler hun også bilder fra fasadens bakside: rotete rom, skitten klesvask og slapp mage.

– Nettet er fullt av bilder der alt er perfekt. Jeg viser at det ikke alltid stemmer. Målet er å gi alle litt bedre selvtillit i hverdagen, forklarer Andresen.

Kjemper for likestilling

I tillegg tar hun et oppgjør med «flink pike-syndromet» og andre temaer knyttet til likestilling i hjemmet.

– For mange er det fortsatt slik at at ansvaret for å følge opp barna og sørge for at huset er rent, ligger hos kvinnen. Det er forventet at hun gjør dette, uten at det kreves noe fra mannen. Slik skal det ikke være. Det vil jeg bidra med å få flere til å forstå, sier influenseren.

Nettopp dette trekkes fram som en viktig egenskap av prisutdeleren.

– I en tid hvor likestilling og arbeidet for jenters rettigheter skyves bak i køen, er årets Jentepris ekstra viktig, sier generalsekretær Partapuoli.

– En ære å bli nominert

Da Dagsavisen Moss Dagblad skrev om den Våler-bosatte mossingen tidligere i år, hadde hun nettopp blitt nominert til Gullfjæren – en pris som skal hedre Norges viktigste influenser innen interiør på Instagram. Siden da har hun sagt opp jobben som senterleder på Fresh Fitness i Moss og begynt å drive Instagram-kontoen på heltid.

Det har med andre ord vært et begivelsessrikt 2020 for influenseren så langt.

– Jeg tenker at nominasjonen for Jenteprisen bekrefter at jeg har noe riktig den siste tida. Det er bare en ære å bli nominert å kunne bidra litt. Jo flere kvinner vi er som kjemper på hver vår arena, jo lenger kommer vi, sier hun.

Kjente vinnere

Jenteprisen deles ut på FNs internasjonale jentedag, den 11. oktober. Prisen har åpen nominasjon. Det betyr at alle som vil kan komme med forslag til kandidater. Rundt 70 personer er nominert i år.

Juryen består av følgende personer:

▪ Hege Yli Melhus Ask – konsernsjef i NHST Media Group AS

▪ Isabelle Ringnes – gründer og grunnlegger av Equality Check

▪ Jakob Semb Aasmundsen – skribent, foredragsholder, samfunnsdebattant

▪ Leo Ajkic – programleder

▪ Navjot Sandhu (juryleder) – politi og styreleder i MinoTenk

▪ Tyra Holmen – juniorrådgiver i Ungdommens rettighetsorgan (URO) i Plan International Norge

Dette er de tidligere vinnerne av Jenteprisen:

2019: Papillon, møteplass for flerkulturelle jenter og kvinner i Bergen

2018: Mia Landsem, «Datadetektiv» som kjemper mot ulovlig deling av private bilder.

2017: JURK, Juridisk rådgivning for kvinner

2016: Andrea Voll Voldum, sto frem med sin personlige historie i Hemsedal-saken

2015: Deeyah Khan, menneskerettighetsaktivist og filmskaper

2014: Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) og Gerd Fleischer

2013: Fakhra Salimi, grunnlegger av Mira-senteret

2012: Sara Kahsay, jordmor som har jobbet mot kjønnslemlestelse

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Moss Dagblad, se våre abonnementstilbud her.