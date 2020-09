Tirsdag åpnet den nye teststasjonen for korona på Moss lufthavn Rygge (MLR). Flyplassens parkeringshus er nå stedet mossinger må møte opp for å blir testet for covid-19.

Opprettelsen av den nye koronastasjonen skjer på bakgrunn av at helsemyndighetene har bedt landets kommuner om å forberede seg på å kunne teste inntil fem prosent av deres innbyggere ukentlig.

– Det er vi nå forberedt på, sier ordfører Hanne Tollerud.

– Denne teststasjonen er rigget til å gjennomføre 360 tester per dag. Dette kan også økes ved behov, forteller Beate Kristiansen, leder for enhet helsehus i Moss kommune.

Teststasjonen for korona inkluderer også kommunens smittesporingsteam. Til sammen vil det være 42 ansatte på flyplassen, ifølge avdelingsleder Anne Lise Hagaseth.

Stilte flyplassen til disposisjon

Kommunen leier parkeringshuset og noen kontorlokaler av Rygge Sivile Lufthavn, som eier den nedlagte flyplassen.

Espen Ettre, talsperson for selskapet, forteller at de er glade for å kunne leie ut området til dette formålet.

– Vi var positive da Moss kommune spurte oss om lov. Vi synes det er helt naturlig at vi stiller arealene til disposisjon for vertskommunen vår, som vi har et godt samarbeid med, sier han.

Ifølge Beate Kristiansen betaler kommunen 5 000 kroner i uka for å leie fasilitetene. Det planlegger de å gjøre fram til pandemien er over og det ikke lenger er behov for å teste innbyggere.

