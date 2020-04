Tage P. er klar er en ny Stortingsperiode

"I går svarte jeg nominasjonskomiteen i Østfold Høyres stortingsvalgdistrikt at jeg stiller meg til disposisjon for en ny stortingsvalgperiode", skriver Tage Pettersen på sin Facebookside. .

"Med mine seks år som ordfører i Moss, og tre år ut i min første stortingsperiode, har jeg mer å gi både Høyre og velgerne i Østfold. Det å få representere velgerne i nasjonalforsamlingen er spennende og et privilegium. Vi har fortsatt mye ugjort for vårt næringsliv, våre innbyggere og våre flotte lokalsamfunn innen en rekke politikkområder. Jeg er klar for å være en del av laget om nominasjonskomiteen og nominasjonsmøtet ønsker meg med videre", skriver han.

Tage Pettersen er medlem, Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, og er mediepolitisk talsmann i Høyre.

Han er også president at Norges Ishockeyforbund.