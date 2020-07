Roman Trofimov fra byen Jõhvi i Estland har blitt strandet på en flyplass i Filippinene i månedsvis, melder medier som ERR News og The Mirror. Mannen har nå lenge forsøkt å finne en løsning som kan frakte ham hjem, men på grunn av koronaviruset har han enda ikke funnet noen måte å løse den ekstraordinære situasjonen på. Situasjonen har nå vart i 110 dager, ifølge The Mirror.

Det hele minner om en Hollywoodfilm. Mer spesifikt filmen «The Terminal», der Viktor Narovski, spilt av Tom Hanks, sitter fast på New Yorks flyplass i flere måneder, mens det er et militærkupp i hjemlandet. Filmen er basert på en sann historie, og har en lykkelig slutt, noe turisten Trofimov ennå ikke har fått.

Les også: Norwegian kansellerer 3.000 flygninger

Ber om hjelp på Facebook

Trofimov reiste fra Estland 12. mars, dagen da regjeringen kunngjorde nødsituasjon på grunn av koronaviruset. Filippinene kunngjorde tilsvarende 15. mars, men Trofimov sier han ikke var klar over dette. Han fløy til Filippinene fra Thailand 20. mars, etter å ha spart opp til turen i over et år. Der ble han fanget fordi landet stengte grensene på grunn av pandemien.

Flyselskapet AirAsia konfiskerte Trofimovs pass med beskjed om at han ville få det tilbake når han returnerte til Estland, men flyselskapet flyr ikke til Estland eller noe annet land. De har kansellert alle flygninger. Derfor kan han ikke fly tilbake til hjemlandet.Trofimov har ikke Estisk statsborgerskap, men et såkalt «grått pass» - et reisedokument for dem som bor i Estland, men ikke har statsborgerskap der eller i noen annen stat.

3. juli ba han om hjelp fra journalister gjennom å opprette en status på sin Facebook-profil. I innlegget skrev han at han har blitt holdt på den filippinske flyplassen i mer enn 100 dager og ba om hjelp for å komme seg ut. Han skrev også at han har fått beskjed om å vente til karantenereglene på Filippinene endres, uten å få noe ytterligere detaljer. Så la han til informasjon om at han har en funksjonshemning og at helsen hans blir dårligere på grunn av mangel på sollys og frisk luft.

Har ikke råd til det tilbudet han har fått

Trofimov har fått et tilbud om plass på en evakueringsflukt til Amsterdam, som kunne ført ham til Estland, men dette ville kostet ham 1 500 euro.

– Jeg har ikke den typen penger, sier han til ERR News.

Utenriksdepartementet sier de er klar over Trofimovs situasjon og at de leter etter en måte å returnere ham til Estland på. Departementet fortalte ERR News at de ble gjort oppmerksom på Trofimovs situasjon 24. mars.

Leen Lindam, talsperson for utenriksdepartementet, sier til ERR News at Estlands ambassade i Tokyo har vært i kontakt med myndighetene i Filippinene for å finne en løsning, i tillegg til at de har vært i kontakt med æreskonsulen på Filippinene, som også har jobbet med å forbedre Trofimovs levevilkår.

– Mannen har ikke tatt noen av de flyvningene departementet og konsulen har tilbudt, og har avvist en evakueringsflyging som kunne brakt ham hjem, sier Lindam.

Hun understreker at det er viktig å merke seg at Trofimov fløy til Filippinene i en tid da flere land hadde kunngjort nødsituasjoner og utenriksdepartementet hadde gitt et reisevarsel, som informerte folk om at reiser under nødsituasjonen kan etterlate dem i landet de skal reise til, på grunn av reisebegrensninger og restriksjoner.

Les også: Elise By Olsen (20) skal åpne et motebibliotek i Oslo

Sov på benkene

Til å begynne med måtte Trofimov sove på flyplassens benker og vaske seg på de offentlige toalettene, samt selv skaffe seg mat. Etter en stund ga flyselskapet ham et rom.

– Jeg får mat to ganger om dagen nå. Det er ingen medisinsk hjelp å få og ingen å klage til. Det er bare vakter her, ingen representanter for flyplassen. Det er ingen informasjon her heller, sier han.

Lindam fra utenriksdepartementet legger til at Trofimov nylig har uttrykt sitt ønske om å komme tilbake til Estland, og at departementet prøver å organisere en flytur.

– Han vil få muligheten til å returnere til Estland de kommende dagene, sier hun.

Les også: Argumenter i speilet

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Moss Dagblad, se våre abonnementstilbud her.