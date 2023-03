Mendy solgt fra Sarpsborg til Moss

Senegaleseren kommer fra Sarpsborg, der det er blitt lite spilletid i Eliteserien. Mendy har blant annet vært utlånt til Strømmen og skaffet seg der erfaring fra spill i 1. divisjon.

– Vi tror dette er bra for Mendy og veldig bra for Moss. Mendy har tatt steg, men samtidig er han nå i en situasjon hvor spilletid på et godt nivå er helt avgjørende for hans videre utvikling, sier sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg til klubbens nettsted.

Moss rykket opp til 1. divisjon sist sesong. Laget serieåpner hjemme mot Start 10. april.

