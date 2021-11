Vant NM-gull

Denne helgen arrangerte Moss og Omegn Boccia og Teppecurling Klubb (Moss BTK) NM i boccia individuelt.

I forkant trodde leder Egil Olsen at de ville klare å få flere medaljer. Han fikk rett.

Selv tok han gull i klasse 4.

– Jeg må si meg meget godt fornøyd med bra resultater, sier han.

Her er resultatene for de 11 spillerne fra Moss BTK:

Klasse 3

2. plass: Dag Pedersen

4. plass: Vinnie Wahl

5. plass: Nina Ringstad

Klasse 4

1. plass: Egil Olsen

3. plass: Arild Olsen

4. plass: Rolf Borgen

11. plass: Turid Vabø

Klasse 5

2. plass: Wenche Bergland

Åpen Klasse

2. plass: Vidar Wiborg

21. plass: Ann Kristin Varhol

28. plass: Grethe Iren Eriksen

Nye muligheter om et par uker

NM i Mossehallen ble vel gjennomført, ifølge klubblederen.

– Vi fikk mye skryt for et meget bra stevne, som det var lite å utsette på. Alt gikk egentlig på skinner begge dager, forteller han.

Under åpningen lørdag holdt ordfører Hanne Tollerud en tale. Den offisielle åpningen var det Aleksander Wråli, seksjonsleder for Boccia og teppecurling i Norges fleridrettsforbund, som sto for. Moss Idrettsråd, ved Beate Knudsen og Nils Petter Nilsen, var også til stede.

Diamantes danseverksted sørget for underholdning.

Neste stevne for Moss BTK er NM i teppecurling i Sarpsborg den 13. og 14. november.

Da stiller klubben med fem lag og ti individuelle spillere.

– De kan alle hevde seg i toppen, sier klubbleder Egil Olsen.

Boccia

Boccia er et boulespill, som er beslektet med bocce og petanque.

Det kan spilles individuelt eller med lag på to eller tre spillere.

Spillet går ut på å kaste eller trille kuler og få dem til å lande nærmest mulig en mindre kule, som er plassert ut på forhånd.

Boccia er spesielt tilpasset funksjonshemmede.

