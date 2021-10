Arrangerer NM i Moss

Moss og Omegn Boccia og Teppecurling Klubb (Moss BTK) arrangerer mesterskapet, som spilles i Mossehallen.

Det er påmeldt 98 spillere fra hele landet, fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør.

Moss BTK stiller med 11 spillere, som alle sammen kan hevde seg i toppen og kjempe om titler. Under lag-NM for et par uker siden sikret klubben seg én gullmedalje, én sølvmedalje og to bronsemedaljer.

– Vi ligger helt i toppsjiktet i Norge, så vi håper på flere medaljer denne helgen, forteller Egil Olsen, leder i Moss BTK.

Klubben feiret for øvrig 60 år den 28. april i år.

[ (+) Hjalp til med å bygge MFK-brakka - nå ser de etter nye prosjekter ]

Åpnes av ordføreren

De har god erfaring med å arrangere NM. Også i 2017 ble det avholdt i Mossehallen.

I år skal det spilles runder både lørdag og søndag. Lørdag klokken 09.30 åpnes arrangementet. Ordfører Hanne Tollerud, Moss idrettsråd og seksjonslederen i Norges Fleridrettsforbund vil være representert.

Konkurransen er ventet å vare fram til klokken 16.00. Søndag spilles første kamp klokken 10.00, mens premieutdelingen er ventet å skje rundt klokken 16.00.

Grunnet sykdom i klassifiseringsutvalget blir det ingen mulighet for klassifisering under norgesmesterskapet i Moss, varsler Norges Fleridrettsforbund.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Boccia

Boccia er et boulespill, som er beslektet med bocce og petanque.

Det kan spilles individuelt eller med lag på to eller tre spillere.

Spillet går ut på å kaste eller trille kuler og få dem til å lande nærmest mulig en mindre kule, som er plassert ut på forhånd.

Boccia er spesielt tilpasset funksjonshemmede.

---