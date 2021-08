Allaktivitetsdagen i Moss avlyst

Allaktivitetsdagen skulle egentlig avholdes i Nesparken og Mossehallen lørdag 28. august mellom klokken 11.00 og 15.00.

Det er et arrangement for barn og unge der de kan få teste ut ulike idrettsgrener. Tilbudet retter seg mot barn og unge fra 1. til 10. klasse. Det er helt gratis å delta.

Arrangementet er en viktig rekrutteringsarena for mange lokale lag og foreninger, som stiller opp og viser fram noe av det de tilbyr.

– Det er viktig å få ungene med i tidlig alder, sier Nils Petter Nilsen, styremedlem i Moss Idrettsråd og representant for bedriftsidretten.

Koronastans

Det er Moss idrettsråd som styrer allaktivitetsdagen, i samarbeid med byens idrettslag. Et titalls idrettslag og foreninger skulle delta på arrangementet i år.

Idrettsrådet forventet at det ville komme rundt 400–500 barn og voksne i løpet av lørdagen.

Torsdag forteller Nilsen at de dessverre har måttet avlyse årets arrangement. Årsaken er koronaviruset.

Den siste tiden har mange barn i mossedistriktet fått påvist smitte, mens mange voksne nå er fullvaksinerte.

[ Sju fullvaksinerte personer i Moss har fått påvist koronasmitte ]

Frafall i mange klubber

Allaktivitetsdagen har blitt arrangert siden 90-tallet. I år var den viktigere enn på lenge. Koronaen har nemlig ført til at mange barn og unge har mistet tilbudet sitt. Det igjen har ført til at lag og foreninger har mistet medlemmer.

Ifølge Beate Knutsen i Moss idrettsråd har de lokale lagene mistet rundt sju prosent av medlemmene sine i løpet av 2020.

– Jeg er redd for at det blir et enda større frafall når medlemstallene skal rapporteres inn mot slutten av dette året, sier hun.