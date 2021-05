Vil ha en større del av Melløs-kaka

Tirsdag 20. april behandlet formannskapet i Moss saken om salg av navnerettighetene til Melløs stadion. MFK ønsker å selge navnet for å få flere sponsorinntekter.

Politikerne sa ja til avtalen, gitt at inntektene fordeles likt mellom de tre klubbene som har Melløs som hjemmearena: Moss FK, Rapid Athene og Moss Idrettslag.

MFK har i stedet foreslått at de får 90 prosent av pengene, mens de resterende 10 prosent avsettes et vedlikeholdsfond til utvikling av stadionet – til fordel for alle klubber.

Går imot MFKs fordeling

Nå har de to andre klubbene gått ut med en felles uttalelse, der de avkrefter at de er enige om å gå for MFKs løsning.

– En endelig fordeling av inntektene fra et eventuelt salg av stadionnavnet, vil ikke være som i MFKs opprinnelige forslag. Vi har forståelse for at MFK har størst markedsverdi, men en endelig fordeling vil blant annet avhenge av hvordan vi arbeider fram et salg og hva vi blir enige om når det gjelder ansvar for og vedlikehold av en eventuell sponsor. Vårt utgangspunkt er at MFK ikke bør beholde mer enn 40–50 prosent av inntektene av et eventuelt salg, skriver Rapid Athene-leder Linda Wensell og Moss Idrettslag-leder Knut Refsdal i uttalelsen.

De presiserer at de er positive til å selge stadionnavnet og mener, i likhet med både MFK og kommunen, at «Melløs» bør inngå i et eventuelt nytt stadionnavn.

– Et eventuelt salg kan sikre klubbene sårt tiltrengte inntekter til drift i tiden framover, skriver de.

Linda Wensell, styreleder i Rapid Athene, reagerte på at verken MFK eller kommunen hadde vært i kontakt med klubben om salg av navnerettighetene på Melløs. (Kenneth Stensrud)

Ble ikke spurt

De to klubbene retter også kritikk mot måten de har blitt oversett i denne saken. Da Dagsavisen Moss Dagblad snakket med MFK om pengefordelingen, sa styreleder Geir Hagnes at han regnet med at Rapid Athene og Moss Idrettslag ikke ville være imot at MFK skulle få beholde en større andel av inntektene. Men de hadde ikke diskutert saken.

– Verken MFK eller kommunen har vært i kontakt med oss om denne saken, noe Rapid Athene og Moss Idrettslag synes er beklagelig. Etter at vi hørte om den forrige søndag tok vi derfor straks kontakt med MFK og fikk til et møte sist mandag, skriver Wensell og Refsdal.

– Vi er ganske sikre på at vi klubber som holder til på Melløs skal klare å bli enige om fordelingen av inntektene fra et eventuelt salg av stadionnavn. Det at MFK i sin henvendelse til kommunen 8. februar skrev at «det vil være utfordrende å komme til enighet om dette og oppnå at alle parter med tilhørighet på Melløs skal være fornøyde med utfallet», tror vi ikke er sakssvarende. Møtet på mandag gjenspeilte heller en god dialog mellom oss klubbene, legger de til.

Saken skal opp til endelig behandling i kommunestyret tirsdag.

Melløs stadion

Melløs stadion ble offisielt åpnet 21. mai 1939.

Hele stadionanlegget består av en hovedbane med gressdekke med undervarme, tre treningsfelt med gress og en kunstgressbane med undervarme. Melløs stadion er også et friidrettsanlegg med blant annet seks løpebaner rundt hovedbanen.

I dag er Melløs stadion hjem til Moss FK, Rapid Athene og Moss Idrettslag.

