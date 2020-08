Lørdag 15. august stoppet tollerne ved Svinesund en danskregistrert personbil på grønn sone inne på tollstasjonen. I bilen satt en dansk mann i 20-årene som påsto han skulle til Norge fordi han hadde forlovet seg med en kvinne som er bosatt her.

– Han sa han kom hit for å treffe denne dama, men hadde ikke noe telefonnummer hun kunne kontaktes på, bare et nummer til faren hennes. De skulle visstnok diskutere om det ble noe av bryllupet, forteller kontorsjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Forbudt tobakk

Tollbetjentene fattet mistanke til mannens forklaring, og besluttet uansett å ta en nærmere kikk på bilen hans. Etter å ha flyttet på flere poser med brød, fant de store mengder med ulovlige varer.

– Det viste seg at han hadde med seg enda flere poser, som inneholdt til sammen 146 kilo frukttobakk. Dette er et produkt som ikke er lov til å innføre i det hele tatt, fordi det rammes av forbudet mot nye nikotin- og tobakksprodukter, forklarer Grandahl.

– Forklaringen hans om forloveden og bryllupet var nok bare et påfunn, legger han til.

Frukttobakken ble beslaglagt, og den danske mannen kan vente seg en straffereaksjon fra politiet for smuglingsforsøket.

