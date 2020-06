Norsk-eritreeren i 30-årene ble i Borgarting lagmannsrett ble i 2004 kjent skyldig for å ha knivstukket begge dørvaktene, som senere døde av skadene de ble påført. Drapene beskrives i dommen som «uvanlig brutale» og «helt meningsløse», skriver Budstikka.

De to dørvaktene Martin Morisse og Einar Tormod Rønning ble begge knivstukket da de kom for å dempe et basketak mellom noen gjester på utestedet Chez i Moss 14. april 2002. De døde kort tid etter av forblødning.

Mannen som ble dømt var 20 år da drapene ble begått i 2002.

Domfelt før drapsdommen

Mannen har bodd på forskjellige adresser i Bærum siden han kom til Norge og var ifølge drapsdommen fra 2004 undergitt et behandlingsopplegg i regi av barnevernet på grunn av sin utagerende og aggressive atferd.

Mannen satt i avhør onsdag kveld og natt til torsdag. Han erkjenner ikke straffskyld, men har samtykket til fengsling.

– Han knytter seg til hendelsen, men erkjenner ikke straffskyld, sier leder Anne Alræk Solem i seksjon for etterforskning av alvorlige voldssaker i Oslo politidistrikt.

Samtykker til fengsling

Forsvarer Cecilie Nakstad bekrefter at samtykker til fengsling.

– Vi vet ikke hva som er foranledningen til hendelsen. Det vil bli søkt avdekket i den videre etterforskningen. Det fremstår imidlertid som fornærmede og siktede kjenner hverandre fra tidligere, sier Solem til avisen.

Politiet har fått bekreftet fra sykehuset at den fornærmede 88-åringen er utenfor livsfare.

Hendelsen skjedde like ved Røde Kors-huset i Bærum sentrum like før klokken 17.30 onsdag, men har ikke noe med Røde Kors å gjøre. Både ansatte og frivillige fra Røde Kors bidro imidlertid med førstehjelp på stedet.

Gjerningsmannen ble først observert syklende vekk fra åstedet, men ble kort tid etter pågrepet av politiet, som fant en kniv på ham under ransakelsen.

(©NTB)